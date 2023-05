CSIO5* Rom: Kopf-an-Kopf-Rennen von Richard Vogel und Jana Wargers im Samstagshauptspringen

Richard Vogel und Jana Wargers präsentierten sich heute im altehrwürdigen Gras-Stadion von Rom bestens aufgelegt. Am Ende konnte – mal wieder – Richard Vogel die Ehrenrunde anführen. Mit Cepano Baloubet setzte er sich gegen seine Teamkollegin aus dem Nationenpreis durch: Jana Wargers, heute im Sattel von Dorette.

64 Starter hatten heute für das 1,55 Meter-Weltranglistenspringen mit Stechen ihre Startbereitschaft erklärt. Verteilt wurden insgesamt 110.000 Euro Preisgeld. Hochkarätige Paare wie der Weltmeister Henrik von Eckermann (SWE) mit Iliana oder Harrie Smolders (NED) mit Bingo du Parc verpassten den Einzug ins Stechen.

17 Paare blieben hingegen null im Umlauf und qualifizierten sich damit fürs Stechen, darunter mit Richard Vogel und Jana Wargers auch zwei von drei startenden Deutschen in dem Springen. Daniel Deußer hatte mit Mr. Jones im Umlauf einen Abwurf bekommen. Die 31-jährige Jana Wargers legte mit der flinken Fuchsstute Dorette, einer 14-jährigen Dollar du Murier-Tochter, dann eine blitzsaubere und schnelle Runde hin. Mit der Zeit von 37,92 Sekunden können die beiden zunächst die Führung übernehmen.

Doch wer Richard Vogel und seinen in Wellington und Hohen Wieschendorf in diesem Jahr siegreichen Chaman-Sohn Cepano Baloubet kennt, der weiß: Dieses Paar ist gegen die Zeit schwer zu schlagen. Diese Erfahrung bestätigte sich auch heute. Der quitschfidele Cepano Baloubet, vor zwei Jahren noch Bundeschampion der siebenjährigen Springpferde, konnte einmal mehr bewiesen, dass er sich auf Fünf-Sterne-Niveau etabliert hat. Alle Stangen ließ der neunjährige Wallach aus einer Stakkato’s Highlight-Mutter liegen und auch die Uhr sprach für den Fuchswallach und Richard Vogel: Sie stoppte nach nur 37,16 Sekunden. Am Ende bedeutete das den dritten internationalen Sieg innerhalb von zwei Monaten für dieses Paar und 27.500 Euro Preisgeld.

Zwischen Vogel und Wargers wusste sich kein weiteres Paar mehr zu schieben, mit Dorette holte die 31-Jährige somit den zweiten Platz. Für die gastgebende Nation sicherte Michael Cristofoletti den dritten Platz im Sattel von Everest D.R (0/38,83 Sekunden).

Am Sonntagnachmittag steht in Rom noch der Rolex Grand Prix an. Er ist mit einer halben Million Euro dotiert. Alle Ergebnisse vom Samstagshauptspringen in Rom finden Sie hier.

