Daniel Deußers Cornet wechselt in den Stall von Steve Guerdat

WINNING RUN I DANIEL DEUSSER 🇩🇪 & CORNET 39 LONGINES FEI WORLD CUP JUMPING – OSLO CSI 5*Daniel Deusser 🇩🇪 & Cornet 39 (Cornet Obolensky x Caletto I) blazing through the course to win the NOK $1,500,000 Longines FEI World Cup Jumping Grand Prix CSI 5*, presented by the Kingsland Oslo Horse Show last Sunday in Oslo, Norway.Video: © FEI – Fédération Equestre Internationale

Gepostet von Jumper News am Freitag, 20. Oktober 2017