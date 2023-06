Das deutsche Nationenpreis-Team Springen für den CHIO Aachen steht

Vor heimischem Publikum auf dem heiligen Rasen den Nationenpreis unter Flutlicht in der Aachener Soers zu gewinnen – das gelang im letzten Jahr dem Team von Otto Becker, sehr zur Freude aller Beteiligten. Nun steht fest, wer in diesem Jahr das rote Jacket in Aachen tragen darf.

Los geht der CHIO Aachen schon am kommenden Wochenende, um genau zu sein am 23. Juni. Den Anfang machen wie immer die Voltigierer. Nächste Woche Donnerstag, am 29. Juni, steht dann mit dem Nationenpreis der Springreiter der Teamwettbewerb an. Er ist immer auch eine wichtige Sichtung für den Bundestrainer Otto Becker im Hinblick auf die Nominierung der Paare für das anstehende Championat.

Diese fünf Paare sind nominiert (in alphabetischer Reihenfolge, die finalen vier Paare werden vor Ort benannt):

Auch interessant