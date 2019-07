Das Schweizer Spring-Team für die EM in Rotterdam

Auch die Eidgenossen haben nun festgelegt, welche Springreiter sie bei den Europameisterschaften in Rotterdam (NED) vom 19. bis 25. August vertreten sollen.

Mit Steve Guerdat und Martin Fuchs werden bei den Europameisterschaften gleich zwei WM-Medaillengewinner von Tryon für die Mannschaft reiten. Die beiden gehörten auch schon 2017 zum Team bei den Europameisterschaften in Göteborg , wo die Schweiz damals auf den Bronzerang ritt. Für Rotterdam hat Equipechef Andy Kistler folgende Paare nominiert:

Steve Guerdat mit Bianca

Martin Fuchs mit Clooney

Paul Estermann mit Lord Pezi

Beat Mändli mit Dsarie

Niklaus Rutschi mit Cardano

Wer von diesen fünf Reitern in Rotterdamm die Reservebank drücken muss, ist noch nicht bekannt. Ziel sei der Gewinn einer Mannschaftsmedaille, so ließ Kistler verlauten. Die Schweiz ist bereits für die Olympischen Spiele 2020 qualifiziert, steht also in dieser Hinsicht weniger unter Druck als andere Nationen. In Rotterdam werden Ende August nämlich auch die letzten drei olympischen Team-Plätze für Europa bestimmt.

Neben den erfahrenen Championatsreitern Steve Guerdat und Martin Fuchs, ist auch Paul Estermann kein ganz Unbekannter mehr. Er gehörte bereits 2012 zur Olympia-Mannschaft in London. Auch Beat Mändli ist seit mehr als 20 Jahren eine feste Größe im Springsport und war bereits bei diversen Championaten am Start. Seine Premiere im Schweizer Team wird hingegen der 53-jährige Niklaus Rutschi feiern.