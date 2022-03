Das sind die Stationen des U25 Springpokals 2022

Die Turnierserie für Nachwuchsspringreiter von der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport und der Familie Müter führt in diesem Jahr über vier Qualifikationen zum Finale im Rahmen des CHIO Aachen. Ein Austragungsort ist neu mit dabei.

Bundestrainer Otto Becker und der ehemalige Co-Bundestrainer Heinrich-Hermann Engemann waren es, die den Anstoß für die hochkarätige Turnierserie gaben. Hochkarätig deshalb, weil dort die besten U25-Springreiter der Nation ausgesiebt werden und später häufig den Anschluss ins Seniorenlager finden. So gewann Maurice Tebbel beispielsweise 2017 das Finale des U25 Springpokals und saß dabei im Sattel von Don Diarado. Vier Jahre später vertraten sie die deutschen Farben bei den Olympischen Spielen in Tokio. Oder Richard Vogel, der auch international mehr und mehr Aufsehen erregt und schon dreimal als Sieger des Finales vom heiligen Rasen der Aachener Soers ritt, zuletzt 2021 mit Caramba.

Dieses Jahr macht die Turnierserie erstmals halt in Groß Viegeln. Auf der Anlage von Holger Wulschner wird die dritte der vier Qualifikationen geritten. Der Kalender sieht folgendermaßen aus:

• 20. bis 24. April: 1. Qualifikation im Rahmen von Horses and Dreams in Hagen am Teutoburger Wald

• 6. bis 10. Mai: 2. Qualifikation im Rahmen des Maimarkt-Turniers in Mannheim

• 18. bis 22. Mai: 3. Qualifaiktion im Rahmen des internationalen Springturniers in Groß Viegeln

• 9. bis 12. Juni: 4. Qualifikation im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Balve

• 24. Juni bis 3. Juli: Finale U25 Springpokal im Rahmen des CHIO Aachen

Fuß fassen im großen Sport

„Wir haben wieder vier super hochkarätige Stationen und ich freue mich sowohl auf die bewährten Turniere als auch auf Groß Viegeln mit seiner Springpokal-Premiere“, sagt Peter Teeuwen, der als Nachwuchs-Bundestrainer den Springpokal betreut. Er sagt: „Wir haben in diesem Jahr viele Paare, die aus dem U21-Lager in die Altersklasse U25 gewechselt sind. Es wird interessant zu sehen, wie sie da über die einzelnen Stationen Fuß fassen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch in den nächsten Jahren einige gute Jahrgänge und Paare haben werden. Wir haben im Springpokal bereits tolle Talente gesehen, die jetzt im großen Sport angekommen sind.“

Das ist zum Beispiel auch Philipp Schulze Topphoff, unter anderem Finalist des U25 Springpokals 2021. Er konnte später im Jahr die Weltcup-Etappe von La Coruña (ESP) für sich entscheiden und ist für das Weltcup-Finale in Leipzig qualifiziert.

Die besten 25 Paare aus den Qualifikationen werden im Finale im Rahmen des CHIO Aachen um den U25 Springpokal 2022 reiten. Zudem erhalten einige der Finalisten Startgenehmigungen in Nationenpreisen und dürfen die deutschen Farben im Ausland vertreten.