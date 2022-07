Das sind Schwedens Springreiter für die WM in Herning

Wen würden Sie für die WM in Herning aufstellen, wenn Sie Schwedens Equipchef Henrik Ankarcrona wären? Eben! Das Gold-Team aus Tokio wäre auch jeden Fall dabei. Und nun steht auch fest, wer das Trio komplettiert.

Peder Fredricson auf All In, Henrik von Eckermann mit King Edward und Malin Baryard-Johnsson mit Indiana – die drei, die in ziemlich spektakulärer Manier die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen haben, werden auch bei der WM ganz sicher wieder ein Team sein, das es erst einmal zu schlagen gilt. Komplettiert wird die Mannschaft von Peders älterem Bruder Jens Fredricson mit dem Cohiba-Sohn Cosmopolit und als fünftem Paar Rolf-Göran Bengtsson auf dem KWPN-Hengst Ermindo W v. Singapore.

Die drei Olympiareiter hatten übrigens nicht nur in Tokio den Olympia-Titel geholt, sondern hatten 2018 auch zum zweitplatzierten Team der Weltmeisterschaften in Tryon gehört. Damals landeten sie hinter den USA, in Tokio vor ihnen.

www.ridsport.se