David Will gewinnt Großen Preis beim CSI3* in Riad

Ein super Wochenende für David Will beim CSI3* in Riad mit zwei Siegen in der Großen Tour und noch einem zweiten Platz.

Der Held des Wochenendes in Riad ist aber eigentlich nicht David Will, sondern der zehnjährige Zilverstar T-Sohn My Prins van Dorperheide, der ja unter anderem auch beim Turnier der Sieger in Münster vorne war. Er gewann nämlich am Donnerstag die Qualifikation für den Großen Preis und heute das Hauptspringen selbst. Ausgeschrieben war der als 1,50 Meter-Springen mit zwei Umläufen. Will und My Prins van Dorperheide blieben nicht nur als eines von nur drei Paaren zweimal null, sie nahmen der Konkurrenz auch gut zwei Sekunden ab. Ein ungefährdeter Sieg für das Dagobertshausen-Duo.

Die Plätze zwei und drei blieben in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Abdullah Mohd Al Marri ritt James v.d. Oude Hof in 52,97 Sekunden auf Rang zwei. Mit einigem Abstand (56,11 Sekunden), aber ebenfalls ohne Abwurf folgten Omar Abdul Aziz Al Marzooqi und Dalida van de Zuuthoeve.

Mit seinem zweiten Pferd, dem erst achtjährigen Chino v. Cellestial, war Will als Zwölfter ebenfalls noch im Geld. Chino war am Donnerstag Zweiter gewesen.

Nicht ganz so gut lief es heute für den zweiten deutschen Starter in Riad, Nisse Lüneburg. Am Donnerstag waren er und Nebraska van’t Vianahof noch Vierte gewesen, doch heute kam die neunjährige Elvis Ter Putte-Tochter mit zwölf Fehlern aus dem ersten Umlauf.

