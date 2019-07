David Will gewinnt Großen Preis von Jakubowice, Hansi-Dreher Zweiter in Crans-Montana

Während der deutsche Springnachwuchs bei den Europameisterschaften in Zuidwolde ordentlich absahnte, ließ sich auch die Generation „Ü21“ nicht lumpen. David Will feierte einen Drei-Sterne-Sieg in Polen, Hans-Dieter, „Hansi“, Dreher musste sich in der Schweiz nur knapp geschlagen geben.

Beim internationalen Springturnier im polnischen Jakubowice hat David Will einmal mehr bewiesen, dass er im Stechen nur schwer zu schlagen ist. Fast acht Sekunden schneller als die Konkurrenz – das ist mal eine Ansage! Zwölf Reiter hatten es in die zweite Runde des Großen Preises geschafft, darunter neben Will auch Christian Hess und Andreas Brenner. Aber an die 43,66 Sekunden des neunjährigen Holsteiners Never Walk Alone, den Will erst seit wenigen Wochen reitet, kam keiner der anderen Reiter auch nur ansatzweise heran – zumindest nicht, wenn er fehlerfrei bleiben wollte.

Am ehesten gelang das noch der für Saudi Arabien reitenden Dalma Malhas im Sattel von Toscanini Malpic. Eine Nullrunde in 51,39 Sekunden bedeuteten Platz zwei für die 27-Jährige, die 2010 als erste Frau aus Saudi-Arabien überhaupt an den Olympischen Jugend-Sommerspielen in Singapur teilgenommen hatte. Auf Platz drei rangierte der Pole Wojciech Wojcianiec mit Chintablue. Das Paar hatte zwar nur 45,77 Sekunden auf der Uhr, musste aber einen Abwurf in Kauf nehmen. Christian Hess wurde nach einem Abwurf mit Qienna Fünfter, bei Andreas Brenner und Clintana fiel ebenfalls eine Stange, Rang sieben.

Alle Ergebnisse aus Jakubowice finden Sie hier.

Knappe Kiste für Hansi Dreher

In Crans-Montana, das im französischsprachigen Teil der Schweiz liegt, wurde gestern ebenfall ein Großer Preis ausgetragen. Am Ende lieferte der Italiener Piergiorgio Bucci mit Cochello den schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechen. 40,45 Sekunden zu 40,71 Sekunden lautete das Ergebnis, das zum Nachteil für Hans-Dieter Dreher und Berlinda ausfiel. „Natürlich hätte ich es vorgezogen, heute den Grand Prix zu gewinnen, aber ich bin sehr zufrieden mit diesem zweiten Platz. Meine Stute ist sehr gut gesprungen“, sagte Dreher im Anschluss. Auch Pia Reich und Jinka II schafften es mit einem Abwurf im Normalparcours noch auf Rang zwölf.

Alle Ergebnisse aus Crans-Montana finden Sie hier.