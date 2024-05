David Will siegt im Championat von Hamburg 2024 vor Karel Cox

18 „Nuller“, 14 davon im Stechen. Im Championat von Hamburg 2024 blieben drei Kombinationen im Stechen ohne Abwurf. Sieger David Will fand, er hätte noch besser reiten können. Sein Schimmel My Prins van Dorperheide war dennoch nicht zu schlagen. Dabei war die Konkurrenz prominent.

55 Pferde galoppierten über den 510 Meter langen Kurs, 18 blieben ohne Fehler im Championat von Hamburg 2024. Es kam schon beinahe etwas von einem Championatsgefühl auf: das große Stadion in Hamburg Klein Flottbek, 22.000 Zuschauer, die sachkundig raunten. Viele der Pferde in der Konkurrenz hatten damit kein Problem. Sie kennen so etwas. Von Daniel Deußers Aachen-Siegerin Killer Queen (schnellste Runde im Stechen, aber zwei Abwürfe) bis zum Niederländer Harrie Smolders mit Uricas van de Kattevennen, dem Sieger von St. Gallen 2023, waren viele Routiniers am Start. Smolders und sein Holsteiner Hengst wurden am Ende Dritte (0/50,63 Sekunden im Stechen).

David Will fliegt zum Sieg

Blitzschnell war David Will mit seiner aktuellen Nummer eins, dem Schimmel My Prins van Doperheide unterwegs. 49,06 Sekunden waren die zweitschnellste Zeit, und der schnellste Ritt ohne Abwurf. Will sagt, der Vorteil des zwölfjährigen Belgiers wäre, dass er in Sachen Untergrund wenig wählerisch ist. Gras, Sand – egal, Hauptsache schnell. Die beiden waren unter anderem in diesem Jahr am deutschen Sieg im ersten Nationenpreis der League of Nations beteiligt.

Platz zwei im Championat von Hamburg konnte sich der Belgier Karel Cox sichern. Sein Viva la Vida ist gerade erst neun Jahre alt und ein Sohn des Weltmeisters von Kentucky 2010, Vigo d’Arsouilles (0/49,32).

Das Championat von Hamburg 2024, bei dem es für den Sieger 20.000 Euro Siegprämie gab, war das höchstdotierte Springen am Himmelfahrtstag im Hamburger Derbypark.

5*-Sieg für Denis Lynch

„Cornet hat schon überall auf der Welt gewonnen und jetzt auch hier in Hamburg“, bilanziert Denis Lynch seinen Sieg mit dem zwölfjährigen Cornet Obolensky-Sohnes Cornets Iberio. In fehlerfreien 64,50 Sekunden setzte er sich im „Rising Star Hamburg“ vor Hans-Thorben Rüder und Singu. Platz drei ging an den Belgier Pieter Clemens mit der Hannoveraner Stute Quatinka – auch er ohne Abwurf in 65,39 Sekunden.

Ergebnis des Championat von Hamburg 2024

Ergebnis „Rising Star Hamburg“ 2024

