Deutsche Meisterschaften der Springreiter verschoben

Von Balve nach Riesenbeck, vom Mai in den November: Rund um Veranstaltungsort und -termin der Deutschen Meisterschaften der Springreiter 2020 gab es schon einige Änderungen. Aufgrund der hohen Infektionszahlen soll das Turnier nun noch einmal verschoben werden.

Ursprünglich hätten die Deutschen Meisterschaften der Dressur- und Springreiter schon im Mai in Balve stattfinden sollen – dann kam die Corona-Krise. Für die Dressur wurde ein neuer Termin im September gefunden. Damit auch die Springreiter ihre nationalen Meister ermitteln können, sprangen Ludger Beerbaum und sein Team vom Reitsportzentrum Riesenbeck International ein. Vom 12. bis 15. November sollten dort die Titelkämpfe nachgeholt werden – erstmals mit neuem Modus und im Rahmen eines internationalen Drei-Sterne-Turniers.

Nachdem Deutschland angesicht der erneut steigenden Infektionszahlen den ganzen November lang in einen „Lockdown light“ geht, habe man sich allerdings dazu entschlossen, auch die Deutschen Meisterschaften zu verschieben, so heißt es heute in einer Pressemitteilung. Als neuer Termin ist nun der 3. bis 6. Dezember geplant.

„Wir alle sind in der Pflicht“

Hausherr und Organisator Ludger Beerbaum begründete die Verschiebung wie folgt: „Wir alle sind aufgefordert und auch zurecht in der Pflicht, dazu beizutragen, die Kontakte einen Monat lang erheblich einzuschränken, um die Corona-Neuinfektionen zu senken. Wir stehen auch als Spitzensportler zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung.“ Man habe auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in diese Entscheidung miteinbezogen.

Das Interesse der Reiter an dem Turnier sei aber grundsätzlich so hoch, dass man es gerne stattfinden lassen wolle. „Es geht unter anderem darum, den Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten. Dazu zählt, die Pferde unter Turnierbedingungen zu reiten. Die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften soll bewusst dazu beitragen, den Wettkampfrhythmus auf dem Weg zu internationalen Wettbewerben und Championaten 2021 für Pferde und Reiter nicht zu abzubrechen“, so Ludger Beerbaum.

Für die Veranstaltung soll es ein strenges Sicherheitskonzept geben. Ludger Beerbaum hofft außerdem auf „bis dahin wesentlich reduzierte Neuinfektionen, die es uns erlauben, eine gute und sichere Meisterschaft abzuhalten!“