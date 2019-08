Deutsche Springpferde durch die Verfassungsprüfung bei EM 2019

Alle fünf ohne Probleme – für die Springpferde der deutschen Abordnung beginnt nach der Verfassungsprüfung nun die Konzentration auf den EM-Auftakt in Rotterdam.

Zufriedene Gesichter in der deutschen Springreiter-Mannschaft in Rotterdam bei der Verfassungsprüfung. Die Europameisterschaften können nun für Simone Blum, Daniel Deußer, Christian Ahlmann und Marcus Ehning beginnen. Auch Maurice Tebbel als Reservist weiß, dass er zwar vor allem zum Daumendrücken nach Rotterdam gekommen ist, aber im Notfall ist auch sein Don Diarado „fit to compete“ – einsatzbereit.

Alle fit in der Verfassungsprüfung

Genau das hörten auch die anderen Teampferde. Allen voran Weltmeisterin DSP Alice v. Askari. Aber auch die drei Hengste, die an der Seite der grandiosen Fuchsstute in den Parcours gehen, zeigten sich von ihrer besten Seite. Den Preis für die besten Zöpfe schoss einmal mehr der Aachen-Zweite Tobago ab. Da hat Daniel Deußer sich echt reingekniet. Deswegen ist er ja auch auf dem Titelbild der kommenden St.GEORG-Ausgabe gelandet. Die ist übrigens ab morgen am Kiosk erhältlich.

Aber auch Christian Ahlmanns Clintrexo sah blendend aus. Und Comme il faut, dessen Mutter Ratina eine der Tribünen gewidmet ist, hatte auch diesen gewissen Siegeswillen im Blick. Sein Reiter Marcus Ehning selbstverständlich auch.

Nur ein Pferd aus Spanien musste in die Holdingsbox.

Um 17 Uhr ist das Trainingsspringen im Stadion angesetzt. Morgen geht es dann im Zeitspringen richtig los, es ist die erste Wertung zur Europameisterschaft.