Deutsche Springpferde sicher durch Olympia-Verfassungsprüfung

Die Pferde der deutschen Springreiter haben den ersten Sprung gen Olympischen Parcours geschafft. In der Olympia-Verfassungsprüfung zeigten sie sich frisch und tatenfroh, eine besonders.

Relaxed bis zum Wendepunkt, dann flott zurück: Killer Queen, die Stute des Weltranglistenersten Daniel Deußer, hatte am Rückweg bei der Olympia-Verfassungsprüfung besonderen Spaß. Mit einem energischen Luftsprung schien die braune Stute fragen zu wollen, wann es denn endlich losgeht. Antwort: Noch etwas Geduld bitte, die Springwettbewerbe beginnen am kommenden Dienstag. Noch gehört die Bühne den Vielseitigkeitspferden.

Das heißt aber nicht, dass das große Stadion, an dessen kurzer Seite heute der Vetcheck stattfand, für die Springpferde tabu ist. Schon morgen Abend dürfen Killer Queen und ihre Kollegen erstmals dort trainiert werden.

Cool absolvierte Christian Kukuks Schimmel Mumbai die Begutachtung durch Richter und Tierarzt. Maurice Tebbels Don Diarado machte ein bisschen auf Macho. Aber Tebbel, nicht nur mit Springpferden, sondern vor allem auch mit Springhengsten groß geworden, hatte den großrahmigen Diarado-Sohn gut im Griff. Ein leises „hey, hey“, einmal die Gerte leicht nach oben gehalten, um dem Hengst die Grenzen seines Bewegungsradius aufzuzeigen und mehr als ein leichtes Anzackeln Richtung Stall nach dem das „accepted“, zugelassen, zum Wettkampf, schon längst verhallt war, das war alles. Chakaria war tiefenentspannt. Während die anderen Reiter nach einer kurzen Schrittrunde das Stadion wieder verließen, hielt André Thieme kurz an für ein Erinnerungsfoto.

Alles frisch bei Olympia-Verfassungsprüfung

Auch die Pferde der anderen Nationen hinterließen einen mitunter äußerst frischen Eindruck. Explosion, Medaillenfavorit des Briten Ben Maher, machte seinem Namen alle Ehre. Er schlug kräftig aus. Ebenfalls motiviert zeigten sich Peder Fredricsons All in, Silbermedaillengewinner in Rio. Vollkommen gechillt hingegen: Die Stute Gazelle des US-Amerikaners Kent Farrington.

Ein Pferd eines Chinesen musste in die Holdingbox.