Deutsches Team auf Platz drei im EEF-Nationenpreis Aalborg, Sieg an die USA

An den – überwiegend noch jungen – US-amerikanischen Springreitern kam im CSIO3* Nationenpreis der EEF-Serie in Dänemark niemand vorbei. Sie hatten unter dem Strich null Fehlerpunkte und verwiesen damit die Equipes aus Dänemark und Deutschland auf die Plätze.

Während es in Rom für Bundestrainer Otto Becker um den Fünf-Sterne-Nationenpreis ging, leitete Co-Bundestrainer Marcus Döhring die Geschicke der deutschen Equipe im Drei-Sterne-Nationenpreis von Uggerhalne (DEN) über 1,45 Meter.

32, 28, 35 und 22 Jahre alt waren die Reiter für die Vereinigten Staaten. Bewährte Championatsreiter waren keine unter ihnen, aber unter der Ägide von Equipe-Chefin Anna Kurslinski wussten die US-Amerikaner dennoch zu liefern. Alise Oken bekam mit Gelvera einen Abwurf im ersten Umlauf, behielt aber im zweiten Umlauf eine weiße Weste. Der zweite und dritte Mannschaftsreiter, Jacob Pope mit Highway Fbh und Nikko Ritter mit Aquiles del Caribe Z blieben sogar beide doppelnull. Schlussreiterin war das Küken der Mannschaft, Alessandra Volpi. Im ersten Umlauf hatte sie noch Druck, eine Nullrunde liefern zu müssen. Im Sattel von Berlinda, die sie 2021 von Hans-Dieter Dreher übernommen hat, hielt sie dem Druck stand und kam ohne Fehlerpunkte ins Ziel. In Umlauf Nummer zwei konnte Volpi die nun 15-jährige Berlinda schonen. Unter dem Strich bedeutete das eine weiße Weste für das Team USA und den klaren Sieg.

Die Plätze zwei und drei ergaben sich letztlich aus den Zeiten der Mannschaften, denn beide kamen in Summe auf jeweils acht Strafpunkte. Schlussendlich war das Team des gastgebenden Landes Dänemark aber schneller unterwegs und rangierte damit an zweiter Stelle. Der zweite Platz ging auf die Kappen von Lars Bak Andersen mit Ethene (0/4), Martin Dinesen Neergaard mit Carpe Diem van de Geeneinde Z (4/4), Rikke Belinda Barker mit Tabalou PS (0/0) sowie Andreas Schou mit I Know (4/0).

Teike Carstensen mit Nationenpreis-Debüt nach Maß

Mit einem ebenfalls überwiegend jungen Team und einer Nationenpreis-Debütantin landete Deutschland auf dem dritten Platz. Und die Nationenpreis-Debütantin Teike Carstensen war es denn auch, die das beste Ergebnis der Equipe erzielte. Mit ihrer vor zwei Wochen im 1,60 Meter Großen Preis von Hohen Wieschendorf siegreichen Stut Greece blieb Carstensen doppelnull. Philip Rüping beendete mit Baloutaire PS den ersten Umlauf nicht, blieb im zweiten dann aber null. Mit David Will und Nicola Pohl war das Hofgut Dagobertshausen in den Nationenpreisen am Freitag ziemlich gut vertreten, denn Richard Vogel war ja Teil des Teams in Rom. Pohl kam mit Catz de Sulpice auf vier und neun Zähler. Als Schlussreiter lieferte David Will mit Zaccorado Blue eine Vier-Fehler- und eine fehlerfreie Runde ab.

Am Sonntag endet das CSIO3* Turnier in Uggerhalne mit dem Großen Preis als Höhepunkt.

Alle Ergebnisse vom CSIO3* Nationenpreis in Dänemark 2023 finden Sie hier.

