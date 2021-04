Deutschlands U25 Springpokal: Die Nomierten für Mannheim

Deutschlands U25 Springpokal geht in die nächste Runde! Nun steht auch fest, wer bei der zweiten Qualifikation an den Start gehen darf. Diese findet vom 2. bis 4. Mai in Mannheim statt.

Schon vor zwei Wochen war bekannt geworden, welche Reiter bei der Auftaktveranstaltung in Hagen im Parcours zu sehen sein werden. Insgesamt vier Qualifikationen gibt es für Deutschlands U25 Springpokal, bei denen die Teilnehmer jeweils ihr Ticket für das Finale beim CHIO Aachen lösen können. Diese 18 Paare sind von Bundestrainer Otto Becker und Peter Teeuwen für Mannheim nominiert worden:

Sönke Aldinger (Bad Saulgau)

Isabelle Betz (Bonn)

Sönke Fallenberg (Ennigerloh)

Celine Frieß (Biblis)

Isabelle Gerfer (Odenthal)

Ulrich Hensel (Ortenberg)

Andrea Hoppe (Altenberge)

Enno Klaphake (Mühlen-Steinfeld)

Marc Nüßing (Borgholzhausen)

Marina Röhrig (Mülheim-Kärlich)

Tom Sanders (Dinslaken)

Hanna Schleef (Gondelsheim)

Kathrin Stolmeijer (Emsbüren)

Kai Thomann (Bösel)

Laura Voigt (Ganderkesee)

Lara Weber (Kamen)

Lucas Wenz (Sersheim)

Cedric Wolf (Buchholz)

Im letzten Jahr musste das Turnier in Mannheim aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. 2021 soll aber wieder geritten werden – allerdings sind keine Zuschauer und insgesamt weniger Pferde erlaubt. Zudem finden Dressur und Springen nicht parallel, sondern an verschiedenen Tagen statt, um die Veranstaltung zu entzerren. Vom 2. bis 4. Mai sind die Springprüfungen an der Reihe, darunter auch die zweite Qualifikation von Deutschlands U25 Springpokal.

Der Weg nach Aachen

Deutschlands U25 Springpokal, die Serie für Nachwuchsspringreiter, wird durch die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport und die Familie Müter finanziell ermöglicht. Die Idee stammt ursprünglich von den beiden Bundestrainern Otto Becker und Heinrich-Hermann Engemann und soll den U25-Reitern die Gelegenheit geben, auf großen Turnieren starten zu können, um so Erfahrungen im Spitzensport zu sammeln. Geritten werden Prüfungen der Klasse S** und S**, zudem wird die Springserie von einigen Fördermaßnahmen begleitet. Die jeweils fünf punktbesten Paare der Qualifikationen erhalten die Startgenehmigung für das Finale beim CHIO Aachen.

Von Mannheim geht es für Deutschlands U25 Springreiter zur dritten Qualifikation, die 2021 zum ersten Mal beim Preis der Besten am Bundesstützpunkt in Warendorf (13. bis 16. Mai) stattfindet. Die vierte und letzte Station ist im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Balve (3. bis 6. Juni) geplant.