Die Aachen Youngstars Springen 2022 heißen Assmann, Konle, Tietje und Betz

Leonie Assmann, Luise Konle, Romy Rosalie Tietje und Annika Betz heißen die Aachen Youngstars im Springen 2022. Lediglich Leonie Assmann konnte von diesen Vieren auch den abschließenden Großen Preis in ihrer Altersklasse gewinnen. Die wichtigsten Springen des Wochenendes gingen in den anderen Altersklassen an Ava Ferch, Charlotte Höing und Charlotte Grave.

Die Aachen Youngstars 2022 sind Geschichte. An diesem Wochenende ermittelten Reiter in vier Altersklassen ihre „Nachwuchsstars“ im Springsattel. Dazu zählen gewiss auch die Siegerinnen der Großen Preise zum Abschluss am Sonntag.

Bei den Ponyreitern war das Leonie Assmann mit ihrer Erfolgsponystute Hankifax H v. Halifax. Die 15-jährige trat als Titelverteidigerin „Pony Championesse“ in Aachen an und siegte nicht nur im Großen Preis über 1,25 Meter, sondern holte sich zudem den zweiten Titel bei den Ponyreitern in Folge. Die Ponyreiterin aus Bayern und ihre neunjährige Ponystute aus einer Lordanos-Mutter sind schon länger ein Team und haben vor allem in Sachen internationale Nationenpreisturniere eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich. Die krönten sie nun mit dem Sieg im Großen Preis dank den einzigen zwei fehlerfreien Runden in Umlauf und Stechen (0/40,65). Assmann hatte mit ihrer Stute Hankifax schon die erste Wertungsprüfung für sich entschieden und war in Runde zwei Achte geworden. Das reichte für den Gesamtsieg – Plan aufgegangen! Denn: „Ich bin hier schon angetreten, um wieder zu gewinnen.“ Und auch für die Zukunft äußert sich Leonie Assmann deutlich: „Klar, Schule ist schon wichtig, aber beim Reiten möchte ich groß rauskommen.“

Rang zwei im Großen Preis belegte Jona Jolie Schwamborn mit Pauli SG und einem beherzten Stechritt, mit dem sie Assmann zwar eine Hundertstel Sekunde abnahm, aber auf dem Weg bekam sie einen Abwurf (4/40,64). Dahinter wurde Leonie Pander mit Indimill A Dritte (0/4/40,86), womit sie sich den Titel Vize-Championesse sicherte. Dritte in der Gesamtwertung wurde Antonia Häsler mit Clarissa.

Children

Im Großen Preis der U14-Reiter gab es heute im achtköpfigen Stechen kein Vorbeikommen an Ava Ferch und der 13-jährigen Stute Quintessa Lox. Rang zwei sicherte sich Laura Hertz-Eichenrode mit Forever, gefolgt von Luise Konle mit Dressed For Success. Letztere zeigte sich das Wochenende über in beständigster Form, sodass sie zur Hallen-Championesse der Children gekürt wurde. Die Fünftplatzierten des Großen Preises hießen Carlotta Merschformann und Corella. Sie belegten in der Gesamtwertung Rang zwei, nach einem Sieg in der ersten sowie Rang acht in der zweiten Wertungsprüfung. Bronze ging an Jolie Marie Kühner mit Queen Lathifa K, die am Samstag siegreich gewesen waren und sich im Großen Preis an zehnter Stelle platzieren konnten.

Junioren

„Caboom“ – heute war der Name Programm im Großen Preis der U18-Reiter, als Charlotte Höing mit ihrem zehnjährigen Wallach Caboom in den Stechparcours einritt. Denn als einziges Paar vermochten die beiden dort erneut fehlerfrei zu bleiben. Somit gewann Höing, die mit der Aachener Soers als Teilnehmerin an den diesjährigen Youth Equestrian Games bereits vertraut war, die wichtigste Prüfung des Wochenendes.

In der Gesamtwertung hatte hingegen Romy Rosalie Tietje die Nase vorn. Sie sammelte die meisten Punkte und saß dabei im Sattel von Cascadino, einem elfjährigen Cartani-Sohn. Im Großen Preis hatte dieses Paar Platz drei hinter Tjade Carstensen mit Zaprarap Z belegt, war in den Prüfungen zuvor aber bereits Zweite und Erste geworden. Tietje sagte: „Es war unglaublich und schwer in Worte zu fassen. Mein Pferd Cascadino hat das ganze Wochenende über einen Top-Job geleistet. Er ist so wahnsinnig gut gesprungen, dass ich reinreiten und es einfach genießen konnte.“

Vize-Champion wurde Mick Haunhorst mit der Nabab de Reve-Tochter Valentina by Boris, den Bronzerang belegte wiederum Tjade Carstensen mit seinem Zinedine-Sohn.

Junge Reiter

Ein 1,50 Meter-Parcours wurde den U21-Reitern im Großen Preis am Sonntag in die Bahn gestellt. Der Umlauf hatte es in sich, kein Paar schaffte es, null ins Ziel zu kommen. Aber zwei schafften es zumindest, keine Springfehler zu machen. So gab es schlussendlich ein Stechen zwischen Charlotte Grave mit Hella und Elisa Marlene von Hacht mit Lancoon, die beide einen Strafpunkt im Umlauf gesammelt hatten. Von Hacht ging mehr Risiko, allerdings kam es im Stechen zu einem Abwurf. Mit seiner fehlerfreien Runde siegte Charlotte Grave mit ihrer zehnjährigen Biscayo-Tochter somit im Großen Preis.

Auch hier lautete der Name der Hallen-Championesse jedoch anders, Annika Betz war es, die über das Wochenende insgesamt am meisten Punkte erritt. Das tat sie im Sattel von Mr. Fuchs v. Mr. Blue mit den Plätzen drei (Freitag), fünf (Samstag) und sechs (Großer Preis). Betz: „Es ist einfach unfassbar, hier Hallenchampionesse zu werden, ich bin heute mein erstes S*** geritten, das Ganze kann man nicht in Worte fassen, wirklich unfassbar!“ Clara Blau wurde mit Paul (dessen wunderbare Geschichte wir in unserer Rubrik „Pferd des Monats“ im St.GEORG 11/2022 aufgeschrieben haben, hier versandkostenfrei bestellbar), mit dem sie dieses Jahr Deutsche Meisterin der Jungen Reiter wurde, Vize-Championesse, gefolgt von Elisa Marlene von Hacht mit Lancoon auf dem Bronzerang.

HGW-Bundesnachwuchschampionat

Eine Sichtung für das HGW-Bundesnachwuchschampionat wurde im Rahmen der Aachen Youngstars ebenfalls ausgetragen. Der Gewinner hieß dort Lennard Tillmann mit Touman. In zwei Runden in der Stilspringprüfung der Klasse M* sammelte das Paar insgesamt 17,6 Punkte.

Alle Ergebnisse aus Aachen finden Sie hier.