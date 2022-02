Die Global Champions Tour-Saison 2022 steht in den Startlöchern

In dem nun 16-jährigen Bestehen der hochdotierten Turnierserie Global Champions Tour im Springreiten wird die kommende Saison die mit den bisher meisten Etappen sein. Ganze 17 mal treten die besten Springreiter der Welt in Etappen rund um den Globus gegeneinander an.

In den Turnierkalender zurückgekehrt seien dabei einige Klassiker, die besonders beim Publikum hoch im Kurs stehen. Außerdem ist auch ein ganz neuer Standort hinzugekommen. In den einzelnen Etappen werden neben der Global Champions Tour, also der Einzelwertung, auch die Global Champions League ausgetragen. Dabei handelt es sich um einen Teamwettbewerb. Beide Wertungen haben ihr Finale 2022 im saudi-arabischen Riad und dann noch den Saisonhöhepunkt in Tschechien bei den Prague Playoffs.

Der Gesamtsieger der Global Champions Tour-Saison 2021, Mannschaftsolympiasieger Peder Fredricson aus Schweden, freut sich darauf „zu sehen, was dieses Jahr bringt, und es ist großartig, beliebte Ziele wieder im LGCT-Kalender zu haben.“

Das sind die Stationen 2022

Doha, Katar: 3. bis 5. März

Miami Beach, USA: 14. bis 16. April

Mexiko-Stadt, Mexiko: 28. April bis 1. Mai

Madrid, Spanien: 13. bis 15. Mai

Ramatuelle/Saint Tropez, Frankreich: 19. bis 21. Mai

Hamburg: 25. bis 29. Mai

Cannes, Frankreich: 2. bis 4. Juni

Stockholm, Schweden: 17. bis 19. Juni

Paris, Frankreich: 24. bis 26. Juni

Monaco, Monaco: 30. Juni bis 1. Juli

Berlin: TBC

London, Großbritannien: 19. bis 21. August

Valkenswaard, Niederlande: 26. bis 28. August

Rom, Italien: 1. bis 4. September

New York, USA: 23. bis 25. September

Riad, Saudi-Arabien: 20. bis 22. Oktober (Endrunde)

Prag, Tschechien: 19. bis 22. November (Playoffs)

Weggefallen ist diese Saison die Etappe in Shanghai, China. Sie sei aufgrund der pandemischen Beschränkungen nicht umsetzbar, heißt es in der Pressemitteilung der Global Champions Tour.

