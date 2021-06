Die irischen Spring- und Vielseitigkeitsteams für die Olympischen Spiele in Tokio

Obwohl qualifiziert, wird Irland kein Dressurteam zu den Olympischen Spielen nach Tokio schicken, weil die Paare, die dafür infrage kämen, nicht (mehr) zur Verfügung stehen. Aber im Springen und in der Vielseitigkeit wird definitiv mit den Reitern von der grünen Insel zu rechnen sein!

Folgende Paare hat der irische Verband für den Start im Springen vorgesehen (in alphabetischer Reihenfolge):

Bertram Allen mit Pacino Amiro, neunjähriger irischer Wallach v. Pacino.

Darragh Kenny mit Cartello, 14-jähriger Holsteiner Hengst v. Cartani aus der Zucht der Familie Witt

Cian O’Connor mit Kilkenny, neunjähriger irischer Wallach v. Cardento

Als Reservist reist Shane Sweetnam mit der BWP-Stute Karlin Van’t Vennehof v. Fantomas De Muze mit nach Tokio. Reservisten sind Michael Duffy und Zilton SL Z v. Zirocco Blue.

Vielseitigkeit

Das Vielseitigkeitsteam der Iren setzt sich zusammen aus

Cathal Daniels mit der 14-jährigen irischen Stute Rioghan Rua v. Jack Of Diamonds

Sarah Ennis mit dem zwölfjährigen Iren Woodcourt Garrison v. Garrison Royal (ISH)

Sam Watson mit dem ebenfalls zwölfjährigen Iren Tullabeg Flamenco v. Tullabeg Fusion

Als viertes Paar fahren Austin O’Connor und Colorado Blue v. Jaguar Mail mit nach Tokio. Reservisten sind Joseph Murphy und der Oldenburger Casiro-Sohn Cesar V aus der Zucht von Elke und Robert Vietor.

Alle drei Teamreiter waren auch 2018 in Tryon am Start. Allerdings ist der 24-jährige Cathal Daniels der einzige, der noch immer das Pferd reitet, das ihn auch in Tryon durch den Cross getragen hatte (und das ihm Einzelbronze bei der EM 2019 in Luhmühlen bescherte).

