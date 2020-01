Die Teilnehmer am HGW-Bundesnachwuchschampionat 2020 stehen fest

Wenn vom 6. bis 8. März in Braunschweig wieder Classico-Zeit ist, hat auch der Nachwuchs im Springsattel seinen großen Auftritt beim HGW-Bundesnachwuchschampionat, der Talentfördermaßnahme, die einst Hans Günter Winkler ins Leben gerufen hat. Nun stehen die Teilnehmer 2020 fest.

Die Förderung des Nachwuchses war dem 2018 verstorbenen „HGW“ eine Herzensangelegenheit. So etablierte er das nach ihm benannte Nachwuchschampionat, oder auch den Goldenen Sattel, der bereits vor wenigen Tagen in Leipzig ausgeritten wurde. 1988 fand die erste Auflage des HGW-Bundesnachwuchschampionats statt. Letztes Jahr feierte es zehnjähriges Jubiläum in Braunschweig.

Wer dabei sein will, muss sich zuvor qualifizieren. Die Landesverbände wählen die Reiterinnen und Reiter bis 19 Jahre aus, die an den Sichtungen teilnehmen dürfen. Hier springen sie dann unter anderem vor Bundestrainer Peter Teeuwen, der 65 Talente aussucht, die zu Auswahllehrgängen nach Warendorf eingeladen werden. Hier wird dann noch einmal gesiebt, so dass am Ende 25 Paare in Braunschweig an den Start gehen.

Geritten werden Stilspringprüfungen der Klasse M mit Standardanforderungen. Am Freitag geht es los mit einer Qualifikation. Das Finale folgt am Sonntag. Die vier besten treten noch einmal mit Pferdewechsel gegeneinander an.

Die Teilnehmer 2020 im Überblick:

Pia Alfert (Ahaus) mit Call me Charly Brown,

Annika Betz (Laichingen) mit Clinara,

Laura Bytomski (Gehrden) mit Sky,

Tjade Carstensen (Sollwitt) mit Fiesta van de Mullegracht,

Sönke Fallenberg (Ennigerloh) mit Chakira TF,

Charlise Fleischlig (Lutherstadt Eisleben) mit Levinio,

Johann Greve (Rodenwalde) mit Caressina,

Sarah Gruber (Brombachtal) mit Cameron,

Inken Haneborger (Moormerland) mit Diarado’s Girl,

Mick Haunhorst (Hagen) mit Conquest,

Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Cornet’s Adel,

Julian Holzmann (Schriesheim) mit Iberia,

Luzie Jüttner (Emsdetten) mit Del-Negro,

Alia Knack (Sauldorf) mit Blue Balou,

Fiete Constantin Krebs (Leichlingen) mit S.I.E:C Vigaro,

Antonia Locker (Hamminkeln) mit Cristobal,

Henrike Ostermann (Löningen) mit Clintess,

Malin Reipert (Linnich) mit Manolito,

Lina Renzel (Marl) mit Cartaggi,

Sophia Riedlinger (Singen) mit Chelsie Girl,

Leonhard Röhrer (Miesbach) mit Contino,

Mikka Roth (Freimersheim) mit Cristall,

Jodie Schlüter (Hecklingen) mit Frieda,

Hanna Schreyer (Zeven) mit Carpani,

Ann-Sophie Seidl (München) mit Briana BS.

Reservisten: Max Paschertz mit Clip P, Johanna Zander-Keil mit Carl, Tessa Thenhausen mit Casscon, Marie Entwistle mit Corniolan, Maja Weinkopf mit Quaid’s Crazy Son.