DM Balve Springen: Felix Haßmann bei den Springreitern in Führung

Springen sind erst gewonnen, wenn Felix Haßmann die Ziellinie überquert hat. Diese Weisheit bewahrheitete sich heute in der ersten Wertung zur Deutschen Meisterschaften der Springreiter in Balve wieder einmal.

Felix Haßmann kennt das Gefühl, in Balve Deutscher Meister zu werden. 2019 ist ihm zu Ehren die Nationalhymne im Springstadion intoniert worden. Wenn er sich anstrengt, ist das am Sonntag wieder so. Aber nach einem Springen mit einem ersten Umlauf Marke „nichts als Nuller“ werden ihm einige den Titel streitig machen wollen.

Die Fehler verteilten sich gleichmäßig über den Kurs, trotzdem standen schon nach dem ersten Umlauf 20 fehlerfreie Ritte zu Buche. Im zweiten Umlauf, der Siegerrunde, schafften sieben Paare einen Doppelnuller. Einer, der frischgebackene Vater Maximilian Lill, war 75 Hundertstelsekunden zu langsam. Das macht einen Zeitstrafpunkt für ihn und D-Cassina und Platz acht in der ersten Wertung zur Deutschen Meisterschaft der Springreiter.

Der Deutsche Meister im Springen wird in zwei Wertungsprüfungen ermittelt, in einem Springen mit zwei gleichen Umläufen und im Finale mit A- und B-Kurs am Sonntag. Bei Fehlergleichheit nach vier Parcours wird um die Medaillen gestochen.

Deutscher Meister in Abwesenheit von …

Die Deutsche Meisterschaft der Springreiter ist seit Jahren eher eine Chance für die Reiter der zweiten und dritten Reihe, sich zu profilieren als ein Aufeinandertreffen der Besten. Wobei der Blick auf das Klassement zum Auftakt der Tage von Balve dies nur bedingt widerspiegelt. Zwar macht sich auch in diesem Jahr die erste Garnitur rar. Ein Team, zu dem die Championatsroutiniers Christian Kukuk, Philipp Weishaupt und Janne Friederike Meyer-Zimmermann gehören, ist mit Bundestrainer Otto Becker zum CSIO Zoppot gereist. Dort sollen für Deutschland dringend benötigte Punkte in der Nationenpreisserie gesammelt werden. Auch Hamburg-Sieger Christian Ahlmann und Daniel Deußer sind nicht im Sauerland am Start. Dafür aber 35 Reiter, sieben davon mit zwei Pferden. Das Stadion mit dem aufwendig hergerichteten, perfekten Sandboden – nach der Überflutung 2021 wurde hier alles neu aufgebaut und es gibt nun mitten in den Schluchten des Sauerlandes einen Ebbe-Flut-Platz – bietet Bedingungen, die die Top-Platzierten der ersten Wertung von ihren internationalen Starts gewohnt sind.

Felix Haßmann auch Deutscher Meister 2022?

Allen voran Felix Haßmann, der mit dem elfjährigen Hawkeye der Schnellste in der Addition der beiden Runden war. 71,73 Sekunden, an die Mario Stevens mit dem hochtalentierten und schon im Rahmen des Hamburger Spring-Derbys sowie in Hagen auffälligen Starissa v. Stakkato Gold. Der Braune sieht aus, wie ein Pferd für noch größere Aufgaben. Heute war er 0,8 Sekunden langsamer als der schnelle Felix, wie gesagt nach zwei Runden.

Marcus Ehning war mit dem ehemaligen westfälischen Siegerhengst A la carte NRW nur unwesentlich langsamer (0/72,81/3.) und steuerte den selbstgezogenen Funky Fred auch noch als eines der schnellsten Pferde mit einem Abwurf auf Rang neun.

Platz vier ging an den Holsteiner Hengst Casallco aus dem Bestand von Paul Schockemöhle mit Philip Rüping im Sattel. Jörne Sprehe war eine von drei Frauen, die sich für einen Start im Feld der „Springreiter“ entschieden hatte. Mit Hot Easy v. Andiamo Z wurde sie Fünfte, gefolgt von Patrick Stühlmeyer und der Casall-Tochter Carmina. Den Reigen der Doppelnuller beschloss die jüngste der Damen: Marie Ligges mit dem Wallach Corcovado aus elterlicher Zucht.

Wer die deutsche Meisterschaft der Springreiter 2022 gewinnt, entscheidet sich über zwei Umläufe am Sonntag ab 14.15 Uhr. (Den Zeitplan mit dem gesamten Geschehen in Balve finden Sie hier). Dann muss Felix Haßmann liefern.

Die Ergebnisse der ersten Wertungsprüfung um die Deutsche Meisterschaft der Springreiter 2022 finden Sie hier.