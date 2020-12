DM Riesenbeck: Die ersten Schleifen sind vergeben!

Die Deutschen Meisterschaften der Springreiter in Riesenbeck sind gestartet! Zwar ohne Zuschauer, dafür aber mit internationaler Beteiligung und einem hochkarätigen Teilnehmerfeld.

Die „Internationalen Deutschen Meisterschaften im Springreiten“ in Riesenbeck sind in vielerlei Hinsicht eine Premiere: Neuer Termin, neuer Veranstaltungsort, neuer Modus. Nachdem Ludger Beerbaum und sein Team in diesem Jahr als Gastgeber eingesprungen waren, musste das Turnier zuletzt Corona-bedingt noch einmal verschoben werden. Erstmalig finden die Deutschen Meisterschaften zudem im Rahmen eines internationalen Drei-Sterne-Springturniers statt – und die Teilnehmerliste kann sich sehen lassen! Der Weltranglisten-Erste Steve Guerdat ist in Riesenbeck ebenso mit dabei, wie das Who’s who der deutschen Springreiter.

Das Warm-up

Im ersten Springen der CSI3*-Tour ließen es viele der großen Namen heute allerdings noch etwas ruhiger angehen. Darunter auch Marcus Ehning, Michael Jung und Steve Guerdat, die den Parcours nicht beendeten und vielmehr als Warm-up nutzten. Um einiges ehrgeiziger waren Mathilda Karlsson und ihr Holsteiner Chopin unterwegs! Der für Sri Lanka reitenden Schwedin gelang eine schnelle Nullrunde in 70,58 Sekunden – schneller war kein anderes Paar. Auf dem zweiten Platz landete Tim Rieskamp-Goedeking, der den Chacco-Blue-Sohn Chopin gesattelt hatte. Die beiden kamen nach 70,83 Sekunden ins Ziel. Johannes Ehning wurde mit C-Jay Dritter (0/71,11).

Das Auftaktspringen, eine internationale Springprüfung über 1,40 Meter, ging an Katharina von Essen mit C-Loona. Die 27-Jährige setzte sich gegen Michael Jung durch, der mit der Oldenburger Stute Edo Sandra einmal mehr seine Vielseitigkeit unter Beweis stellte. Auf Rang drei sprangen Sophie Hinners und Hendrick’s.

Was steht dieses Wochenende an?

Während heute noch zwei Springen der Youngster Tour in Riesenbeck ausgetragen werden, findet morgen die erste Wertungsprüfung für die Deutschen Meisterschaften der Springreiterinnen statt. Die Damen müssen in zwei CSI2*-Springen gegeneinander antreten, bevor dann am Samstagnachmittag die Entscheidung im nationalen Finale der zwölf besten Reiterinnen fällt. Der gleiche Modus gilt auch für die Herren – mit dem Unterschied, dass diese in zwei CSI3*-Springen ihre Punkte für das Finale am Sonntag sammeln.

Zuschauer und Journalisten sind in Riesenbeck nicht erlaubt, aber ClipMyHorse.TV überträgt alle Prüfungen live. Parcourschef Peter Schumacher hat im Interview schon einmal verraten, was die Reiter und Pferde in den kommenden Tagen noch erwarten wird. „Der Modus ist schon ein bisschen anders: Man hat zwei Fehler-Zeit-Springen als Qualifikationen und dann das Finale mit den besten zwölf. Da muss man den richtigen Mix finden“, so Schumacher. Während er in der ersten Qualifikation den Fehler-Zeit-Charakter mit Wendungen und Galoppierstrecken betonen wolle, habe er für die zweite Wertungsprüfung eher klassische Linien geplant.

Für den Parcoursbauer ist es wichtig und richtig, dass die Meisterschaften stattfinden können: „Die Deutsche Meisterschaft ist so gut besetzt, wie seit Jahren nicht mehr. Alle kommen hierhin und wollen ihren Rhythmus bekommen, ihre Form halten.“ Dafür biete die große Halle in Riesenbeck beste Bedingungen, so dass es keinen großen Unterschied mache, dass die Deutschen Meisterschaften nicht wie gewohnt unter freiem Himmel stattfinden können. Auf einen Favoriten wollte sich Peter Schuhmacher aber nicht festnageln lassen: „Der Beste soll gewinnen!“

Alle Ergebnisse aus Riesenbeck finden Sie hier.