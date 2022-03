Doha: Martin Fuchs vor Christian Kukuk und Ahlmann

Tag zwei beim Global Champions Tour-Auftakt in Doha und ein sehr erfolgreicher aus deutscher Sicht. Wobei die Siege nach Schweden und in die Schweiz gingen.

Wichtigstes Springen in Doha war heute das mit knapp 150.000 Euro dotierte 1,50 Meter-Springen mit Stechen. Der Sieg ging an die Martin Fuchs (SUI) auf dem elfjährigen Conner Jei. Mit ihren 34,74 Sekunden waren sie über eine Sekunde schneller als der Rest des neunköpfigen Stechens. Conner ist ein Holsteiner Connor-Sohn aus der Zucht von Gerhard Stamer in Deutschland. Franziska Müller hatte Conner in den internationalen Sport gebracht. Seit Ende 2020 geht er unter Martin Fuchs. Besitzer ist nun wie bei Fuchs‘ Mannschaftseuropameister und Genf-Sieger Leone Jei Adolfo Juri.

Platz zwei holten in 35,80 Sekunden Christian Kukuk und sein Shooting Star, die erst neunjährige Emerald-Heartbreaker-Tochter Nice van’t Zorgvliet. Die Aachener Youngster Tour war das erste gemeinsame Turnier des Paares. Zuvor saß der Finne Mikael Forsten im Sattel der BWP-Stute. Mit Kukuk hat sie bereits einige bemerkenswerte Ergebnisse erzielt, etwa der zweite Platz im 1,50- bis 1,60 Meter-Grand Prix beim CSI3* in Oliva. Dies heute war ihre erste Top drei-Platzierung auf Fünf-Sterne-Niveau.

Dabei ließ Nice van’t Zorgvliet unter anderem Christian Ahlmanns ehemaligen Weltmeister der jungen Springpferde hinter sich, den nun elfjährigen Oldenburger Stakkato Gold-Sohn Solid Gold Z. In 36,75 Sekunden sprangen die beiden auf Rang drei. Ebenfalls platziert waren Gerrit Nieberg und Blues d’Aveline CH v. Baloussini an zehnter Stelle dank der zweitschnellsten Vier-Fehler-Runde im ersten Umlauf.

Von Eckermann vorn

Zuvor hatte schon ein 1,50 Meter-Zeitspringen Gelegenheit zum Geldverdienen gegeben. Den Löwenanteil der ausgelobten 51.300 Euro sicherte sich die neue Nummer zwei der Weltrangliste, Schwedens Henrik von Eckermann. Sie diesem Monat ist von Eckermann einen Platz aufgerückt im Ranking der weltbesten Springreiter und hat nun nur noch seinen Landsmann Peder Fredricson vor der Nase. Heute sammelten er und die blitzschnelle elfjährige KWPN-Stute Glamour Girl in 58,93 Sekunden Punkte, um es ganz nach oben zu schaffen.

Immerhin ließen sie schonmal einen der erfolgreichsten französischen Springreiter hinter sich, Kevin Staut auf Tolede de Mesca Hancour v. Mylord Carthago (59,24). Über Rang drei konnte sich Hans-Dieter Dreher auf Vestmalle des Cotis freuen (59,96).

Ebenfalls platziert: Gerrit Nieberg auf Blues d’Aveline CH an sechster und Philipp Schulze Topphoff mit Clemens de la Lande an siebter Stelle, beide ebenfalls fehlerfrei.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.