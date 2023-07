Donaueschingen-Immenhöfe: Viehweg siegt und übernimmt Riders Tour-Führung

Michael Viehweg hatte heute beim Fest der Pferde in Donaueschingen-Immenhöfe gleich doppelten Grund zur Freude.

Michael Viehweg und Contario setzten sich heute im Großen Preis beim Fest der Pferde in Donaueschingen-Immenhöfe gegen Konkurrenten wie Hans-Dieter Dreher (am Vortag noch Sieger im Championat) und den Aachener Nationenpreis-Sieger Edouard Schmitz (SUI) durch. Der Große Preis wurde im Rahmen eines 1,45 Meter-Springens mit zwei Umläufen ausgetragen. Die besten 25 Prozent qualifizierten sich für die zweite Runde, wobei es hier für alle Teilnehmer wieder bei null losging. Man konnte also durchaus Zeit-, oder auch einen Hindernisfehler haben und hatte trotzdem noch die Chance auf den Sieg. Das war auch gut so, denn der Parcours hatte es in sich.

Von den zehn Reitern im zweiten Umlauf kamen fünf aus der Schweiz. Der Sieg ging dank des 29-jährigen Viehweg trotzdem nach Deutschland. Mit fehlerfreien 43,11 Sekunden setzten sie sich gegen die Schweizer Evelyne Bussmann auf Virtuoso Semilly (0/43,50) und Adrian Schmid im Sattel von Chicharito durch (0/46,02).

Damit übernahm Viehweg auch die Führung in der Gesamtwertung der Riders Tour. „Wirklich??“, staunte er da. Die nächste Station ist für ihn nun das Turnier der Sieger in Münster, auch dies eine Riders Tour-Wertung.