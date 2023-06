Doppelte Poleposition für Marcus Ehning bei DM Springreiten in Balve

Von 49 Startern in der ersten Qualifikation zu den DM Springreiten 2023 kamen 36 in die Wertung. Und ganz vorne heißt es: Ehning vor Ehning.

Mit der Schimmelstute Flower Girl siegte Marcus Ehning nach zwei fehlerfreien Runden in 65,94 Sekunden in der ersten Qualifikation bei der DM Springreiten in Balve. In der vergangenen Hallensaison hatte Ehning die Hickstead-Tochter erstmals auf 5*-Niveau an den Start gebracht. Unter dem Sattel hat er die Holsteiner Stute seit Herbst 2021.

Etwas ruhiger, Betonung auf „etwas“, ließ er es mit dem zwölfjährigen Priam du Roset angehen. Sein Weltcupfinalist v. Plot Blue ist somit auch für das Finale um die DM Springreiten am Sonntagnachmittag gesetzt. Für die Statistiker: Marcus Ehing hat zwanzigmal am Weltcup-Finale teilgenommen und es dreimal gewonnen. Deutscher Meister war er bislang nur einmal, 2002 mit For Pleasure.

Döring setzt auf Ehning

Co-Bundestrainer Marcus Döring sieht in dem 21. der Weltrangliste den Favoriten auf den Meistertitel: „Marcus, Maurice und Carsten-Otto haben alle super Runden gezeigt, aber wenn ich mich entscheiden muss, auf wen ich am Sonntag tippe, dann sage ich ganz klar: Marcus Ehning. Er war so entspannt heute und mit Flower Girl hat er heute gewonnen. Natürlich gehört auch das Quäntchen Glück dazu und zuzutrauen ist es allen dreien, aber mein Gefühl sagt mir, Marcus holt seinen zweiten Deutschen Meistertitel.“

Platz drei ging an Carsten Otto Nagel mit GK Curacao v. Clarimo. Der Holsteiner, der Anfang des Jahres in der Halle, in Leipzig und Neumünster, einen Lauf hatte, war unwesentlich langsamer als Priam du Roset.

Vierter wurde Maurice Tebbel, der mit dem selbstgezogenen Oldenburger Hengst Chacco‘s Light v. Chacco‘s Son ein Pferd hat, dem auch größere Aufgabe liegen dürften. Noch ist Braune gerade einmal neun Jahre alt. Stichwort Tebbel: Maurice Vater René hält einen bislang ungebrochenen Rekord. Dreimal konnte er Deutscher Meister werden. Das hat noch niemand anders hinbekommen.

In der Zwischenwertung der Deutschen Meisterschaften der Springreiter sind sechs Reiter ohne Fehler im Ranking verzeichnet. Den Gesamtüberblick des Programms beim Longines Balve Optimum finden Sie hier.

Während Spring-Bundestrainer Otto Becker noch grübelt, wen er beim Nationenpreis in Aachen nominiert, steht für ihn eins fest: Er wird möglicherweise auch beim U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport im Kiss and Cry Corner in der Soers stehen. Zumindest hat seine Tochter Mia-Charlotte heute die erste Prüfung in Balve gewonnen. Sie setzte sich mit Beryl de Pres vor Max Haunhorst und Cosa Nostra. Die Tickets für Aachen werden am Sonntagmorgen ab 10 Uhr vergeben.