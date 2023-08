Dreamteam Sanne Thijssen und Con Quidam gewinnen Global Champions Tour-Springen von Valkenswaard

Es gibt sie noch, diese ganz besonderen Paare des Springsports, die einander perfekt ergänzen und so Großes möglich machen. Ein solches hat heute die Global Champions Tour-Etappe in Valkenswaard gewonnen.

Sanne Thijssen und Con Quidam sind zusammen wie Judy-Ann Melchior und Levisto Z, Meredith Michaels-Beerbaum und Shutterfly oder auch Simone Blum und Alice – unabhängig vom Erfolg pass(t)en sie einfach perfekt zusammen. Und dann sind auch große Erfolge möglich. So heute von Thijssen und ihrem inzwischen 17-jährigen Holsteiner Hengst bei der Global Champions Tour-Etappe in Valkenswaard.

Mit zehn Paaren in einem hochkarätig besetzten Stechen musste der Quinar Z-Sohn einmal mehr auf seine unnachahmliche Art alles geben, und das tat er. Nach fehlerfreien 38,10 Sekunden stoppte die Uhr. Das war nicht die schnellste Runde, aber die schnellste ohne Abwurf. Damit hat Thijssen 100.000 Euro und das Ticket zum Super Grand Prix in Prag in der Tasche.

Für die beiden ist es übrigens allein in dieser Saison der dritte Große Preis, den sie gewinnen konnten nach Mannheim und Moerzeke. Zählt man die anderen Springen dazu, in denen sie die Konkurrenz haben alt aussehen lassen, kommt man auf sieben Saisonsiege – zusätzlich zu diversen Platzierungen.

Auf Con Quidam angesprochen, sagte Sanne Thijssen später: „Ihn zu beschreiben, ist beinahe unmöglich, er ist von einem anderen Stern. Wie Frederik (de Backer, GCT-/GCL-Kommentator, Anm. d. Red.) sagt: Er ein Alien.“ Sie hat auch ein Beispiel dafür, was den Hengst so außerirdisch macht: „Wir hatten im ersten Umlauf ein kleines Missverständnis vor der Zweifachen. Er ist manchmal so übermotiviert, dass er die Kontrolle übernehmen will, was es mir sehr schwer macht, ihn zu reiten. Ich dachte, dass wir unmöglich aus dieser zweifachen Kombination rauskommen können. Aber irgendwie hat er es geschafft. Ich denke das ist es, was ihn so besonders macht.“

Die weiteren Platzierten

Platz zwei ging an Österreichs Max Kühner im Sattel seines Chacco Blue-Sohnes Up Too Jacco Blue. Die beiden waren 0,74 Sekunden langsamer. Für Kühner und den zwölfjährigen Iren ist das schon der zweite große Erfolg an diesem Wochenende, nachdem sie gestern die zweite Prüfung der Global Champions League gewonnen hatten.

An dritter Stelle reihte sich Olympiasieger Ben Maher im Sattel der zehnjährigen Selle Français-Stute Dallas Vegas Batilly ein, die mit ihm unter anderem doppelnull im Nationenpreis von Aachen gewesen war. Auch heute war sie doppelnull und dabei 39,22 Sekunden schnell.

Schnellstes Paar im Stechen waren übrigens einmal mehr der Weltranglisten-Erste Henrik von Eckermann und seine wieselflinke Zirocco Blue-Tochter Glamour Girl. „GG“ kam nach nur 36,70 Sekunden ins Ziel, hatte unterwegs aber eine Stange mitgenommen, Platz sechs.

Auch Stehaufmännchen Peder Fredricson und Catch Me Not S wären schneller gewesen als das Siegerpaar (38,02), aber auch bei ihnen war eine Stange gefallen.

Kein Deutscher in der Platzierung

Die deutschen Springreiter sind dieses Wochenende in Valkenswaard eher glücklos unterwegs. David Will und My Prins van Dorperheide hatten einen Abwurf und waren genau „einen raus“ aus der Platzierung. Christian Kukuk und Checker gingen mit mehr Vorsicht zu Werke und ließen sich Zeit, kassierten aber trotzdem ebenfalls einen Springfehler.

Zwei Abwürfe wurden es sowohl für Hans-Dieter Dreher auf Elysium als auch für Marcus Ehning mit Priam du Roset. Philipp Weishaupt mit Coby und Laura Klaphake auf Davenport VDL gaben im ersten Umlauf auf.

Alle Ergebnisse der Global Tour-Etappe von Valkenswaard finden Sie hier.