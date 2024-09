Henrik von Eckermann reitet Christian Kukuks Checker und der Deutsche sattelt King Edward – verkehrte Welt? So oder so ähnlich kehrt mit dem Pferdewechsel ein Prüfungsformat in den internationalen Springsport zurück, das man zuletzt auf großer Bühne bei den Weltreiterspielen 2014 in der Normandie erleben durfte: Die Macher der Dutch Masters 2025 in ’s-Hertogenbosch beleben den Pferdewechsel neu.