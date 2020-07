Ehlersdorf: Mega Wochenende für Hannes Ahlmann!

Der Hannes, der kann es! Am Wochenende hatte Springreiter Jörg Naeve zu einem bis Klasse S*** ausgeschriebenen Springturnier auf seine Anlage in Ehlersdorf, Schleswig-Holstein, eingeladen. Da gab es einen jungen Reiter, dem einfach alles glücken wollte.

Und das war Hannes Ahlmann. Fangen wir mit dem Höhepunkt an. Das war gestern der Große Preis, ein S***-Springen mit Stechen. Dafür hatte Hannes sein Erfolgspferd Nerrado gesattelt, jenen 13-jährigen Holsteiner Hengst v. Nekton, der ihn 2019 auch schon zu Mannschaftssilber bei den Europameisterschaften der jungen Reiter in Zuidwolde trug.

Der Große Preis hatte es in sich. Nur sechs Paare erreichten das Stechen. Die Profis wie Rolf-Göran Bengtsson, Philipp Weishaupt und Marco Kutscher waren nicht darunter. Wohl aber Hannes Ahlmann. Und dem gelang – dank kluger Taktik – denn auch die einzige Nullrunde im Stechen. „Ich hab am Anfang gemerkt, dass wir Berührungen an den Stangen hatten und hab dann ein wenig Druck rausgenommen und gemerkt, jetzt läuft es.“

Um während des S***-Großen Preises so cool kalkulieren zu können, braucht es eine Menge Erfahrung. Die hat Hannes Ahlmann auch wenn er gerade mal 19 Jahre alt ist. Schon bei den Children wurde er Mannschaftseuropameister und gehört seither zu den festen Säulen der deutschen Nationalteams. Darüber hinaus kennt er es, in einer Prüfung mit den ganz großen Namen zu reiten. Im vergangenen Jahr stellte er zwei Pferde bei den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde vor. Damals haben wir ihn für eine Reportage begleitet (das Heft kann man hier bestellen) und gelernt: Hannes Ahlmann ist im besten Sinne ein Besessener, der sich bis spät in die Nacht die Aufnahmen der eigenen Ritte wieder und wieder anschaut, um Fehler auszumerzen. Oder auch die Bilder von den ganz Großen – welche Wendungen im Stechen sie wie angehen, wo sie mit welchen Typ Pferd einen Galoppsprung weglassen und an welcher Stelle nicht etc.

Dass es wirkt, hat Hannes am Wochenende gleich mehrfach bewiesen. Und erntete dafür auch von Aachen- und Spruce Meadows-Sieger Philipp Weishaupt ein anerkennendes: „Der Hannes reitet richtig gut.“

Großer Preis Ehlersdorf: Sieg für Hannes Ahlmann und Nerrado 🍀🐴 Hannes Ahlmann und der Holsteiner Hengst Nerrado (v. Nekton-Acorado I) lieferten die einzige Nullrunde im Stechen und gewannen den mit 10.000 Euro dotierten Großen Preis von Ehlersdorf! 🍀🐴Alle Prüfungen nochmal im Rückblick?⬇️watch.clipmyhorse.tv/Ehlersdorfer_Turniertage#ehlersdorf #livestream #hannesahlmann Gepostet von Pferd+Sport am Sonntag, 19. Juli 2020

Die nächste Generation

Hannes war zwar der einzige Teenager unter den Reitern im Stechen, aber nicht der einzige Vertreter der nächsten Generation. An zweiter Stelle platzierte sich mit der schnellsten Vier-Fehler-Runde der 26-jährige Jonathan Gordon (Irland/ Altenberge) mit einem Pferd aus Schleswig-Holstein: Die neun Jahre alte Stute Dorotheentals Classica v. Classe-Cassini wurde einst von der US-Amerikanerin Erin Characklis ausgebildet und in den Sport gebracht.

Auf Rang drei folgte der 21-jährige Henry Delfs aus Lübeck mit D Consuela, auch dies ein Pferd Holsteiner Provinienz, die aus eigener Zucht v. Contact Me-Lord abstammt. Henry Delfs hat wie auch Hannes Ahlmann Deutschland schon auf Championaten vertreten und gewann 2018 das Springen um den Goldenen Sattel.

Die auf der Clearway-Tochter Crystal Clear viertplatzierte Linn Hamann ist ebenfalls 21 Jahre jung. Der Niederländer Bart van der Maat, Bereiter von Rolf-Göran Bengtsson, der mit dem Casall-Sohn Chicago Fünfter wurde, ist 26.

Abräumer Ahlmann

Zurück zu Hannes Ahlmann. Der Große Preis war nämlich nicht sein einziger Triumph dieses Wochenende. Hannes, der im Frühjahr seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann abgeschlossen hat, und nun hauptberuflich im Stall seiner Eltern in Reher als Bereiter arbeitet, hatte schon am Samstag abgesahnt. Am Morgen gewann er auf Carlton SR – übrigens eines der Pferde, das er in Lanaken bei der WM vorstellte – die eine Abteilung der Youngster-Tour und später noch ein S*-Springen mit dem achtjährigen Casall-Sohn Caracas.

Vor seinem großen Triumph am Sonntag Nachmittag hatte Hannes zudem noch eine weitere Ehrenrunde angeführt, die der des Youngster-Zwei-Phasen-Springens der Klasse S*. Hier setzte er sich auf dem siebenjährigen Holsteiner Hengst Baloucan v. Baloubet du Rouet an die Spitze des Feldes und platzierte Carlton SR zudem noch auf Rang drei.

Bundeschampionatsqualifikationen

Am Freitag war der Tag der Bundeschampionatsqualifikationen gewesen. Hier löste Hannes mit zwei sechsjährigen Pferden das Ticket nach Warendorf, dem Hengst Denver v. Dinken (8,4, Z.: Johann-Peter Lass) und der Stute Cordoba v. Cascadello II (8,3, Z.: Jürgen Böge).

Sieger dieser Abteilung war der von Torben Seemann vorgestellte Connor-Sohn Christer (Z.: Carmen Eissfeldt) mit 8,6. In der zweiten Abteilung hatte mit Carcano ein Cascadello-Sohn aus einer Cassini-Mutter die Nase vorn, den Teike Carstensen für eine 8,5 präsentierte (Z.: Okke Peters).

Sieger bei den Fünfjährigen war der Hannoveraner Wallach Cristo v. Casallco (Z.: Forkert GbR) mit einer 8,7 unter Hergen Forkert.

Alle Ergebnisse aus Ehlersdorf finden Sie hier.