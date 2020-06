Elmshorn: Pheline Ahlmann lässt die Holsteiner Prominenz hinter sich, zwei Spitzenfohlen der Auktion

Der Holsteiner Verband selbst hatte die Patenschaft für das Finale der Großen Tour in Elmshorn übernommen, ein S**-Springen mit Stechen. Carsten-Otto Nagel, Nisse Lüneburg, Jörg Naeve – es mangelte nicht an großen Namen. Aber sie alle mussten sich hinter Pheline Ahlmann einordnen.

Mit ihrem bewährten Holsteiner Hengst Dialo v. Diarado Levisto ließ die 21-jährige Pheline Ahlmann die Konkurrenz alt aussehen. Mehr als eine ganze Sekunde schneller waren die beiden im Stechen als das Paar auf Rang zwei. Das waren Peter Jakob Thomsen und der Holsteiner Clarimo-Sohn Clooney.

Pheline Ahlmann kam nach 41,21 Sekunden ins Ziel, Thomsen nach 42,82 Sekunden. Rang drei sicherte sich der Kolumbianer Manuel Espinosa Pla auf Cebolon T, auch dies ein Sohn des Clarimo (43,86).

Der dreifache Derby-Sieger Nisse Lüneburg ritt den in Spanien gezogenen Look at me R auf Rang fünf vor Christian Hess und Quality Time.

Phelines Bruder Hannes Ahlmann war auf Nerrado als Achter ebenfalls noch im Geld.

Jörg Naeve und HH Fleur wurden 14, gefolgt von Miriam Schneider auf Fidelius G und Carsten-Otto Nagel mit GK Curacao.

Erste Holsteiner Hybridauktion

Dieses Wochenende ist man beim Holsteiner Verband erstmals neue Wege beschritten, indem man eine Auktion auf die Beine gestellt hat, bei der sowohl live vor Ort auf die 25 Fohlen geboten werden konnte, als auch im Internet und übers Telefon.

Im Ergebnis gab es zwei Spitzenfohlen bei der ersten Holsteiner Hybridauktion. Beide kosteten 19.000 Euro. Das war zum einen ein Stutfohlen v. Cornet Obolensky-Baloubet du Rouet aus der Zucht und bis dato im Besitz von Jochen Tietz in Diekhusen. Zum anderen stellten Gunnar und Annika Laß mit Grandessa v. Grandorado TN-Clarimo ein 19.000 Euro-Fohlen.

Kaum günstiger war mit 18.500 Euro der Casall-Cassini-Nachkomme von Lüder Meyer aus Verden. Alles in allem brachten die 15 Fohlen einen Durchschnittspreis von 9336 Euro.