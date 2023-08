EM-Nationenpreis 2023: Parcours des ersten Umlaufs bei der Europameisterschaft

Höhere Hindernisse, eine dreifache und eine zweifache Kombination und am Ende dreimal Wasser – der Parcours für den ersten Umlauf EM-Nationenpreis 2023 steht. Die deutsche Mannschaft hat ihre interne Startreihenfolge noch einmal überdacht.

Im EM-Nationenpreis 2023 stehen 14 Hindernisse mit 17 Sprüngen bis 1,60 Meter hoch. Es beginnt vor der Teilnehmertribüne mit einem Oxer, dann geht es in eine Linkswendung über die Platzmitte. Sprung 2 ist ein Steilsprung, wenige Stangen, aber unten etwas Fuß in Form eines kleinen gelblichen Mauerteils, auf den dem Linksbogen folgend eine Mauer kommt. Sie ist mit Motiven aus der Mailänder Innenstadt bedruckt. Moderne Gebäude, ein etwas unruhiges Bild. Der Eindruck: Das ist hoch! Die genauen Höhen gibt es leider nicht, aber 1,60 Meter werden hier sicherlich mehrfach nicht nur erreicht, sondern reglementkonform auch leicht überschritten.

Auf der rechten Hand geht es anschließend über einen Oxer in italienischen Farben und blauen Ständern weiter kurz vor der Bande der Arena. Dann folgt auf der rechten Hand die erste lange Linie. Sprung 5 ist ein Oxer mit Buchsbaum-Busch in der Mitte hinter der in gerader Linie die dreifache Kombination wartet. Steil-Steil-Oxer, zwei Galoppsprünge zwischen 6a und b, einer dann zum Oxer 6c. Diese Kombination in Pastellfarben ist genauso luftig wie hoch. Auf der linken Hand folgt ein Plankensprung, der alles andere als luftig ist. Eher eine Wand. Auch hier hat ein berühmtes Motiv aus Mailand Platz in der Arena gefunden, der Dom, offiziell „Basilica cattedrale metropolitana di Santa Maria Nascente“. Baubeginn 1386, Weihung 1572, Fertigstellung im heutigen Zustand: 1805 – klingt wie Berliner Flughafen, nur als Kirchengbäude. Aber das nur am Rande.

Ein luftig gebauter Oxer, 8, folgt, dann kommt ein roter Steilsprung, 9, mit Planke in der Mitte. Gefühlt der höchste Sprung in diesem ersten Umlauf des EM-Nationenpreis 2023. Eine zweifache Kombination Oxer, Steilsprung in dunkelblau-weiß, 10a/b steht eher eng. Da müssen die Pferde gut zurückkommen, um den Steilsprung fehlerfrei zu überwinden. Drei Hindernisse sind nun noch zu bewältigen, alle mit Wasser. Der offene Graben, 11, ist aus einer Linkskehre über die halbe Platzdiagonale zu reiten, auf der rechten Hand folgen dann nach fünf oder sechs Galoppsprüngen in Natursteinfarben gehalten ein Steilsprung mit drei Stangen und ein Oxer. Unter beiden Sprüngen sind Wassermatten. Diese Linie geht direkt auf den Ausritt zu. Hier dürften vier Galoppsprünge die Distanz der Wahl sein.

Insgesamt ist der erste Umlauf im EM-Nationenpreis 2023 565 Meter lang, die erlaubte Zeit beträgt 85 Sekunden.

Startreihenfolge im ersten Umlauf EM-Nationenpreis 2023

Zunächst sind die Einzelreiter gefragt. Christian Kukuk und Mumbai sind hier das vorletzte Starterpaar, Startplatz 24. Sie werden gegen 14.15 Uhr an der Reihe sein. Dabei wird auch Cassandra Orschel sein, obwohl bei der für Polen startenden Derbysiegerin 2022 gestern nach dem Ritt Blut an der Flanke festegstellt wurde. In der Einzelwertung ist sie damit nicht mehr im Rennen, für die Mannschaft darf sei aber noch reiten. In der Dressur lautet das Reglement anders. Offensichtlich misst der Weltreiterverband (FEI) hier mit zweierlei Maß.

Ab 15.30 Uhr wird es dann ernst für die Mannschaften auf den Plätzen eins bis zehn nach der gestrigen ersten Wertungsprüfung. Die deutsche Mannschaft geht in der Reihenfolge Marcus Ehning/Stargold, Philipp Weishaupt/Zineday, Jana Wargers/Limbridge und Gerrit Nieberg/Ben an den Start. Das ist eine von der ursprünglichen Planung abweichende Reihenfolge. Bundestrainer Otto Becker hatte sich gestern Abend noch einmal mit dem Team zusammengesetzt. Gemeinsam habe man nach der Analyse der ersten Wertung entschlossen, die teaminterne Startreihenfolge für den EM-Nationenpreis 2023 zu überdenken. Hintergrund ist der Boden, der, so der übereinstimmende Eindruck aller, nach vielen Pferden doch etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. Daraufhin habe man beschlossen, die Reiter/Pferd-Kombinationen, die in der Einzelwertung noch aussichtsreich liegen, so früh wie möglich starten zu lassen.

Hier ist die Startliste des ersten Umlaufs EM-Nationenpreis 2023.