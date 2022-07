EM Oliva: Deutschlands Children sind Europameister, finnische Sensation bei den Junioren

Sie haben es durchgezogen! Deutschlands Children wurden in Oliva Nova (ESP) Europameister mit dem Idealergebnis von null Fehlerpunkten. Bei den Junioren endete die Einzelentscheidung mit einem historischen Ergebnis.

Seit 1975 werden Junioren-Europameisterschaften der Springreiter ausgetragen – der erste Sieger hieß übrigens Nick Skelton –, aber noch nie hat es einen finnischen Europameister gegeben. Dieses Jahr war es so weit. Der gerade erst 14-jährige Jone Illi ließ mit seiner 13-jährigen KWPN-Stute Eolita L v. Verdi alle Konkurrenten hinter sich. Mit 3,03 Strafpunkten nach dem Zeitspringen waren sie ins Turnier gestartet. Es gesellte sich kein einziger weiterer Strafpunkte hinzu. Gold für Finnland, eine kleine Sensation. Für Jone war es der zweite EM-Einsatz. Letztes Jahr waren er und Eolita 14. bei den Children gewesen.

Das erste mal bei den Junioren am Start, 14 Jahre jung, niemand hatte mit Jone gerechnet – obwohl er aus einer Pferdefamilie kommt und in seiner Heimat schon seit geraumer Weile ein Superstar ist, dessen großes Talent (natürliches Rhythmusgefühl, ein gutes Auge, großer Mut) den Verantwortlichen in Finnland schon vor Jahren ins Auge stach. Dennoch, mit diesem Erfolg hatte Jone selbst auch nicht gerechnet, wie er gegenüber seinem Verband erzählte: „Ich bin immer noch völlig sprachlos. Das ist noch gar nicht bei mir angekommen. Ich habe nicht erwartet, hier Gold zu gewinnen.“

Equipechef Markus Backlund freute sich derweil: „Unsere Nationalhymne bei der Europameisterschaft zu hören, war ein emotionaler Moment für die Mannschaft.“ Er hofft, dass dieser Erfolg von Jone Illi dem Sport im ganzen Land einen Schub verleihen wird. „Es war schön zu sehen, wie die großen Reitsportnationen hier am Rande des Parcours auf unser kleines Finnland aufmerksam geworden sind. Die Equipechefs der anderen Länder konnten gar nicht glauben, dass Jone Illi erst 14 Jahre alt ist“, so Backlund weiter. (Quelle)

Silber und Bronze sicherten sich die starken Belgier, die zuvor ja auch schon Mannschaftsgold gewonnen hatten. Aurelia Guisson und ihre Zangersheider Stute No Limit vh Legita Hof Z mussten sich nur knapp geschlagen geben. Im Zeitspringen hatten sie 3,4 Fehlerpunkte erhalten, und das war auch das Ergebnis, mit dem sie nach fünf runden noch dastanden.

Ein Abwurf in der vorletzten Runde kostete Evelyne Putters mit Nabeau van het Migroveld Z (übrigens wie auch Silber-Stute No Limit ein Nabab de Reve-Nachkomme) den Titel – Bronze mit 4,84 Strafpunkten.

Bestes deutsches Paar waren Naomi Himmelreich und Vino v’t Kosterhof Z (ein Verdi-Sohn wie die Siegerin) auf Rang elf (10,53).

Titel für Deutschlands Children

Nach der ersten Runde der Europameisterschaften der Children waren noch neun Mannschaften strafpunktfrei. Nach Runde zwei war der Kreis der Nuller auf drei zusammengeschrumpft. Und heute, nach der Finalrunde, war es nur noch ein Team, das mit weißer Weste dastand: das deutsche um Equipechef Eberhard Seemann.

Die vier, die das Turnier gerockt haben, heißen Lennard Tillmann mit Oreal des Etains Z und Tony Stormanns auf Dia Nova. Keines der beiden Paare ließ sich auch nur einen Fehler zuschulden kommen. Und die Abwürfe des Restes waren gut verteilt. Ava Ferch und Quintessa Lox kamen mit 0, 4 und 0 Fehlern ins Ziel. Antonia Häsler und Dynamite N waren null, als Ava einen Fehler hatte und konnten ansonsten problemlos Streichergebnis sein.

Um Silber und Bronze musste gestochen werden. Sowohl Italien als auch Frankreich hatten nach dem heutigen Finale vier Fehler auf dem Konto. Im Stechen kamen die Italiener dann mit vier Fehlern nach Hause, die Franzosen mit acht. So fiel die Entscheidung zugunsten Italiens.

Für Italien ritten Giovanni Vincoli auf Qitana VDV, Lavinia Lo Bosco mit Ocean, Anna Ruggeri auf Dakotah und Enrico Santoni mit Katrin.

Dir französische Flagge hielten Romane Blanc auf Zig Zag Z, Melina Bouillot im Sattel von Canabis d’Albain, Timothee Goffinet mit Valoubie du Givre und Lucas Delachaussee auf Atcha des Coteaux hoch.

Alle Ergebnisse aus Oliva Nova finden Sie hier.