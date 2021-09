EM Riesenbeck Mannschaftsspringen: die Klippen des Nationenpreis

Philipp Weishaupt hat die größten Klippen im Parcours der zweiten Runde des Nationenpreis bei der Europameisterschaft im Springen erläutert. Schon früh wird es richtig „tricky“.

Es geht schnell los in dieser zweiten Runde im Nationenpreis bei der Europameisterschaft in Riesenbeck. Nach einem Oxer und einem recht harmlosen Steilsprung zum Auftakt lauert die erste komplexe Aufgabe schon zu Beginn des Parcours: Sprung drei – eine Mauer, die aber oval gehalten ist ist, vor allem einen ovalen Ausschnitt hat. Lackschwarz wartet dieses Hindernis nach einer Linkskurve, die Pferde sehen also erst ungefähr drei Galoppsprünge vorm Absprung, was sich Parcoursbauer Frank Rothenberger da ausgedacht hat. Und die Optik ist nicht allein das Problem. Denn nach dieser Mauer geht es weiter mit vier, nein fünf Galoppsprüngen. Nein, auch falsch – rechnerisch sind es …

… exakt viereinhalb Galoppsprünge. Philipp Weishaupt sagt, mit dem mächtig galoppierenden Coby würde er persönlich vier Galoppsprünge reiten. Harrie Smolders, der vergangenes Wochenende das Global Champions Tour Springen in Hamburg gewann, ist sich sicher: „Eindeutig fünf!“

Und der schwedische Mannschaftsolympiasieger ist sich selbst unsicher, garantiert aber lachend: „Peder Fredricson reitet da vier!“ Doch diese mathematische Aufgabe ist nicht das einzige, was zu lösen ist. Denn schon Sprung fünf hat es auch in sich.

Nach dem Kingsland Oxer (4) geht es links herum in eine 360-Grad Wendung. Dort steht dann ein Steilsprung, der es nicht „in sich“, sondern „vor sich“ hat: Ein Wassergraben ist ihm vorgebaut.

Weitere Klippen in diesem Nationenpreis, der über die Mannschaftseuropameisterschaft entscheidet, ist die mächtige Dreifache Kombination, 6a Oxer, 6b Steilsprung, 6c Oxer. Und kurz vor Schluss lauert noch eine weitere Kombination, eine Zweifache.

Zwei niegelnagelneue Sprünge, optisch herausfordernd, hat sich Frank Rothenberger für das Ende ausgesucht. Nach einem Oxer mit Wassergraben (11) sind es sechs Galoppsprünge zur Zweifachen Kombination, 12 a und b. „Genau sechs Galoppsprünge, das ist nicht einfach, da die nötige Spannung aufzubauen vor dieser recht eng stehenden Steilsprung-Kombination“, erläutert Philipp Weishaupt. Sein Tipp: Nach dem Oxer flott zureiten und dann die Pferde vor der Zweifachen mit ihre geschwungenen, luftigen Unterbauten wieder versammeln und „vor sich“ bekommen.

Die Parcoursskizze finden Sie hier.