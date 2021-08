EM Riesenbeck: Maurice Tebbels Don Diarado plötzlich lahm – Hufgeschwür?

Die Verfassungsprüfung bei den Europameisterschaften der Springreiter in Riesenbeck sorgte heute für die deutsche Mannschaft zu einem Schreckmoment: Don Diarado ging lahm, vermutet wird ein Hufgeschwür. Noch ist ein Start von Maurice Tebbel aber nicht gänzlich ausgeschlossen.

So wollte niemand Don Dirado traben sehen. Bei der Verfassungsprüfung für die Europameisterschaft der Springreiter in Riesenbeck ging der Olympiahengst von Maurice Tebbel lahm. Wie es in einer Pressemitteilung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) heißt, soll der Hengst nun eingehend untersucht werden. Don Diarado konnte weder an der Verfassungsprüfung noch am Warm-Up-Springen auf dem Grasplatz in Riesenbeck teilnehmen. Bundestrainer Otto Becker sprach von einem Hufgeschwür als möglicher Grund für die Lahmheit. „Wir hoffen, dass dies gut behandelt werden kann“.

Start von Don Diarado noch nicht gänzlich ausgeschlossen

„Ob Don Diarado starten kann, werden wir zusammen mit unserem Team-Tierarzt Jan Hein Swagemakers und der Familie Tebbel entscheiden, wenn wir mehr wissen“, so Becker weiter. Das Reglement sieht vor, dass der Diarado-Sohn morgen früh zur Re-Inspektion erneut gezeigt werden kann. Das setzt voraus, dass die heutige Lahmheit bis dann kein Thema mehr ist. „Diese Entscheidung werden wir im Sinne des Pferdes treffen“, sagte der Bundestrainer. Sollten Don Diarado und Maurice Tebbel ausfallen, kommen Marcus Ehning und Stargold zum Einsatz. Die beiden sind von Borken als Reservisten nach Riesenbeck gekommen. Riesenbeck hat sich für Stargold schon einmal als besonders gutes Terrain erwiesen. Hier gewann der Hengst seinen ersten großen Preis.