EM Springen Oliva Nova: Children gehen fehlerfrei in Führung, Junioren weiter abgerutscht

Tag zwei bei den Europameisterschaften der Nachwuchsspringreiter in Oliva Nova, Spanien, brachte einen überzeugenden Auftakt für die Children, aber leider wenig Glück für die Junioren vor dem morgigen Finale.

Die deutschen Children gehen mit weißer Weste in die nächste Runde. Ava Ferch blieb mit Quintessa Lox ebenso fehlerfrei wie Tony Stormans auf Dia Nova, Vieca Sofie Bade mit Chades of Grey und Lennard Tillmann im Sattel von Oreal des Etains Z. Lediglich bei Antonia Häsler und Dynamite N war eine Stange gefallen, aber die zählte nicht. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Acht weitere Teams (Italien, Spanien, Schweden, Polen, Frankreich, Ungarn, die Schweiz und die Niederlande) kamen ebenfalls null durch die erste Runde. Es ist also noch alles offen, auch in der Einzelwertung, denn alle fehlerfreien Paare liegen gemeinsam an erster Stelle.

Bei den Junioren lief es weniger gut. Das Team Rang belegte zehn von 18 Mannschaften. Damit haben sie gerade so den Einzug in den entscheidenden zweiten Umlauf geschafft, der morgen ansteht und an dem die zehn besten Mannschaften teilnehmen. Insgesamt kam Peter Teeuwens Mannschaft heute auf 16 Fehler. Marie Flick und Ciro kamen mit acht Fehlern aus dem Parcours. Bei Fabio Thielen und Stakaya waren es 4, ebenso bei Naomi Himmelreich und Vino van’t Kosterhof Z. Mick Haunhorst und Clarimo’s Girl kassierten ebenfalls acht Strafpunkte. Zusammen mit den gestrigen Ergebnissen macht das aktuell 25,62 Strafpunkte für die Deutschen.

In Führung liegt Belgien mit einer überragenden Teamleistung: alle vier Reiter null. Damit blieb es beim Ergebnis von gestern, nämlich 8,71 Fehlern. Dem standen die Niederländer in nichts nach. Auch hier: alle null, derzeit 9,89 Strafpunkte. Nicht mal einen Abwurf dahinter folgen die Iren, die gestern noch in Führung gelegen hatten. Heute fielen bei Rhys Williams auf Cowboy Balou und Niamh Mcevoy mit Templepatrick Welcome Limmerick je eine Stange, von denen eine zählte.

Morgen geht es für die Junioren um die Medaillen. Aber ehe es für sie ab 13.15 Uhr spannend wird, beginnen die Jungen Reiter den Tag schon um 8,30 Uhr mit ihrem ersten Umlauf des Nationenpreises. Ihr Mannschaftsfinale ist Freitag.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.