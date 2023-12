Emanuele Gaudiano gewinnt Weltcupspringen in Riad, Ahlmann Siebter

Im nahen Osten ging es heute um Weltcuppunkte. Italiens Emanuele Gaudiano ließ die Konkurrenz hinter sich, in die Platzierung schafften es mit Christian Ahlmann und David Will auch zwei deutsche Reiter.

Mit seinem bewährten Chacco-Blue-Balou du Rouet-Sohn Chalou konnte Emanuele Gaudiano das Weltcup-Springen über 1,55 Meter mit zwei Umläufen für sich entscheiden. Nach 41,72 Sekunden stoppte die Zeit für das Paar im zweiten fehlerfreien Umlauf. Damit zeigten der 14-jährige Fuchswallach mit eigenwilliger Springmanier und sein Reiter der Konkurrenz die Eisen. Fast drei Sekunden langsamer waren die Zweitplatzierten unterwegs, Mouda Zeyda für Ägypten mit If Looks Could Kill O.H. (44,58 Sekunden). Für das gastgebende Land Saudi-Arabien hielt Khaled Almobty die Fahnen hoch, er belegte Platz drei mit Jaguar King WD und der Zeit von 48,45 Sekunden.

Mit Neuzugang Classic Dream ritt Christian Ahlmann zu Platz sieben in dem Springen. Der 13-jährige DSP-Wallach war zuvor von Alois Pollmann-Schweckhorst geritten worden und bestreitet seit November Turniere unter Ahlmann. Zaccorado Blue galoppierte unter David Will zu Platz neun. Damit konnten die beiden deutschen Reiter noch eine Schleife ergattern.

Alle Ergebnisse vom Weltcupspringen in Riad finden Sie hier.

