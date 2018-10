Erfolgreicher Ausflug nach Oliva Nova für Familie Beerbaum

Zehn Tage haben Meredith Michaels-Beerbaum, Markus Beerbaum und Tochter Brianne im sonnigen Oliva Nova verbracht. Allerdings nicht, um dort einfach nur Urlaub zu machen: Bei der Mediterranian Equestrian Tour standen internationale Springprüfungen und Strandritte auf dem Programm.

Mehrere gute Platzierungen und viel Erfahrung konnte Familie Beerbaum, die mit dem „halben Stall“ nach Oliva Nova gereist war, bei der Mediterranian Equestrian Tour sammeln. 17 Pferde, zwei Ponys und drei Hunde aus dem Stall Beerbaum hatten den Weg nach Spanien angetreten. Besonders erfreut war Meredith Michaels-Beerbaum über die Leistungen ihrer erst achtjährige La Caramba v. Carambole-Caretino, die in Oliva Nova ihre ersten Großen Preise lief. Am vergangenen Samstag belegte das Paar dann auch auf Anhieb Platz zwei – und hängte damit sogar Markus Beerbaum auf Cool Hand Luke ab. Der startete im Stechen direkt vor seiner Ehefrau und konnte ihr im Ausritt anscheinend noch den entscheidenden Tipp geben, so dass er sich selbst am Ende mit Platz drei begnügen musste. Der Sieg in dieser Prüfung ging an den Niederländer Doron Kuipers mit Cukuta.

Daisy zurück im Parcours

Auch Daisy, mit der Meredith Michaels-Beerbaum schon beim Nationenpreis in Falsterbo erfolgreich die deutschen Farben vertrat, ist nach einer fünfmonatigen Turnierpause zurück im Sport. Die zehnjährige Stute zeigte in Oliva Nova mehrere Nullrunden. Markus Beerbaum sattelte neben Cool Hand Luke auch sein zweites Spitzenpferd Charmed. Mit der Chacco Blue-Tochter war er dieses Jahr schon in Redefin und Nörten-Hardenberg siegreich. Auch in Spanien überzeugte die Stute, sammelte mehrere Top Fünf-Platzierungen. Mit dem erst achtjährigen Casall-Nachkommen Carlito’s Way konnte sich Beerbaum darüber hinaus in beiden Großen Preisen platzieren.