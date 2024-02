Erster Großer Preis für Edgar M mit neuer Reiterin

Vor rund einem Jahr hatte die 22 Jahre junge Norwegerin Ingrid Gjelsten Marlon Modolo Zanotellis Olympiapferd Edgar M übernommen. In Kalifornien haben sie ihren ersten Großen Preis gewonnen. Nicht der einzige Erfolg für Gjelsten an diesem Wochenende in Thermal.

Nicht nur Edgar M, auch Marlon Modolo Zanotellis zweites Toppferd, die Stute Like a Diamond van het Schaeck, wechselten damals in den Besitz der Familie Gjelsten. Like a Diamond ging allerdings schon nach wenigen Turniereinsätzen zurück zu Zanotelli. Er ist als Mitbesitzer der 13-jährigen BWP-Stute eingetragen. Sie hat damit die gleiche Staatsbürgerschaft, wie ihr Reiter und die beiden könnten in Paris unter brasilianischer Flagge starten.

Edgar M hingegen blieb bei Gjelsten. Mit dem 15-jährigen KWPN-Wallach v. Arezzo VDL war Zanotelli 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start gewesen. Kurz bevor er verkauft wurde, hatten die beiden noch das Weltcup-Springen in Bordeaux gewonnen – neben diversen weiteren Erfolgen.

Seit April springt der Fuchs nun unter Ingrid Gjelsten und hat auch mit ihr schon mehrere Schleifen geholt, allerdings noch keinen Großen Preis. Jetzt in Thermal, Kalifornien, war es so weit. Edgar M war das einzige der vier Pferde im Stechen, das auch ein zweites Mal fehlerfrei über den Kurs des Iren Alan Wade kam. Damit war den beiden der Sieg nicht zu nehmen. Platz zwei blieb dank Shawn Casady und Cool Quarz in den USA. Dritter wurde der Kolumbianer Camilo Rueda auf Indus van het Keysereck.

Gjelsten schwärmte nach ihrem Sieg von Edgar M: „Ich weiß, er kann es, es liegt nur an mir. Er ist ein Superpferd. Ich liebe ihn wirklich. Er gibt immer sein bestes für mich. Er ist so lieb und will einfach seinen Job machen. Er ist einfach unglaublich.“

Sieg Nummer zwei mit Holsteiner Hilfe

Der Sieg im Großen Preis war nicht der einzige für Gjelsten an diesem Wochenende in Kalifornien. Sie stellte dort auch ein neues Pferd vor, den erst achtjährigen Holsteiner Wallach Derrick v. Dinken. Mit ihm gewann sie das Youngster-Springen am Samstag. Für die beiden war dieses Wochenende das erste gemeinsame Turnier.

Gjelsten erzählte, sie hätten den Fuchs im Januar gekauft. Eingetragen ist er aber noch auf Patrick Mielnik als Besitzer. Zur Welt kam Derrick in Schuby bei Karl-Heinz Will. Seine ersten Turniererfahrungen sammelte er unter Selina Köhl. Dann übernahm Elisabeth Meyer die Zügel, mit der Derrick auch international überaus erfolgreich war.

Über Ingrid Gjelsten

Ingrid Gjelsten gehört zu den erfolgreichsten Nachwuchsreitern ihrer Heimat. Zum Springreiten kam sie mit zwölf über Geir Gulliksen, in dessen Stall sie lange ritt. Viermal hat sie Norwegen bei Nachwuchseuropameisterschaften vertreten, zweimal bei den Junioren und zweimal bei den Jungen Reitern. Ihr bestes Ergebnis dabei war ein sechster Platz 2019 im U18-Lager.

2021 zog Gjelsten nach Belgien und trainiert nun mit Marlon Modolo Zanotelli, von dem sie ja auch Edgar M übernommen hat.

Ingrid Gjelstens Vater, der Multimillionär Bjoern Rune Gjelsten, war selbst ein hoch erfolgreicher Sportler. In den 1990er-Jahren war er Weltmeister im Offshore-Motorboot Rennsport.