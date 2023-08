Europa- und Weltmeister siegen an ersten Tagen bei CSI Hof Waterkant

Beim CSI Hof Waterkant trifft sich bei Janne Friederike Meyer Zimmermann und ihrem Ehemann Christoph ein erlesenes Starterfeld. Die beiden größten Prüfungen gingen an einen zweibeinigen Europameister und eine vierbeinige Weltmeisterin. Heute kann man Fohlen ersteigern mit höchst prominenter Verwandtschaft.

Beim CSI Hof Waterkant in Pinneberg ist das norddeutsche Schietwetter kein Problem. Der Stadionboden hält und die Zuschauer kommen dank Hackschnitzelwegen auch trockenen Fußes von A nach B. In der CSI4*-Tour ist der Große Preis von Holstein am Sonntag der Höhepunkt. Das 1,60 Meter Springen ist eine Qualifikationsprüfung für die Olympischen Spiele in Paris.

Einer, der sicherlich auch gern im kommenden Jahr in Paris, beziehungsweise in Versailles dabei sein möchte, ist (Noch-)Europameister André Thieme. Er konnte das Auftaktspringen am Donnerstagabend gewinnen. Im Sattel von Paule S, den er unter anderem auch beim Deutschen Spring-Derby geritten hat, gelang ihm er der schnellste von ingesamt 29(!) Nullfehlerritten. Die Plätze zwei und drei gingen an Kendra Claricia Brinkop mit Nector vd Bisschop, die fünf Hundertstelsekunden langsamer unterwegs war als die Kombi aus Plau am See. (0/63,34). Platz drei ging nach Schweden an Karin Martinsen und PB Chakira Z v. Colore. (Hier finden Sie hier Ergebnisse vom Donnerstagabend).

Eckermann siegt bei Top-Konkurrenz auf Hof Waterkant

So richtig zur Sache für die „Großen“ ging es am Freitagabend. So illuster das Starterfeld, so spannend und hochklassig das Stechen. 18 Kombinationen hatte sich dafür qualifiziert. Bei der Ehrenrunde war es Katrin Eckermann, die mit der ehemaligen Weltmeisterin der jungen Springpferde, Chao Lee, vorweg galoppierte. Übrigens nicht mit einer goldenen, sondern einer pinkfarbenen Schleife, international korrekt ausgesprochen: „Pink Ribbon“. Weil Gastgeberin Janne Friederike Meyer-Zimmermann die gleichnamige Wohltätigkeitsinitiative zur Brustkrebsprävention schon seit langem unterstützt, werden Sieger in pink dekoriert in Pinneberg.

Die Rheinländer Stute, von Katrins Vater Otmar Eckermann gezogen, war letztes Jahr Dritte im Großen Preis von Holstein. Es scheint, dass ihr das Ambiente auf der Reitanlage von Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Ehemann Christoph gefällt. Es gab allerdings ein Paar, das noch schneller unterwegs war als die Sieger (0/36,59): Zascha Nygaard Andreasen aus Dänemark brauchte mit Primavera v. Mylord Carthago 33,82 Sekunden. Ein Springfehler vereitelte die Chance auf die pinkfarbene Siegerschleife.

Unter denjenigen, die sich im Stechen vorne tummelten, waren einige, die sonst das Wochenende auf Global Champions Tour-Etappen verbringen. Etwa Christian Kukuk, der sich mit Checker v. Comme il faut Platz zwei sicherte (0/36,37). Dritter wurde Holsteins wohl prominentester Schwede: Rolf Göran Bengtsson im Sattel des Holsteiner Verbandshengstes Zuccero v. Ziroco Blue (0/36,47). Das Paar wird seine Heimat Schweden auf den Europameisterschaften in Mailand Ende August vertreten. Auch der vierte Platz ging nach Schweden. Irma Karlsson setze sich mit Chacconu vor gleich zwei deutsche Meister: Mario Stevens und Starissa auf Platz fünf vor Tobias Meyer und Toys. Platz sieben ging an Tim Rieskamp-Gödeking, noch ein ehemaliger deutscher Meister, nämlich bei den Berufsreitern im Springen.

Die Ergebnisse vom CSI Hof Waterkant finden Sie hier.

Fohlenauktion mit Promi-Pedigrees

Weil ohne Züchter kein Sport möglich wäre, kommen auch Zuchtenthusiasten auf dem Hof Waterkant auf ihre Kosten. Von Anfang an war auch immer eine Fohlenauktion Bestandteil des Turniergeschehens. Das ist 2023 auch nicht anders, und doch unterscheidet sich das Lot vom Angebot der Vorjahre. Diesmal sind nicht nur Holsteiner Fohlen dabei, sondern auch solche, die beim Hannoveraner Verband registriert sind.

Die Abstammungen lassen Springfans die Luft anhalten: Ein mütterlicher Halbsbruder zu Uricas vd Kattenvenne ist dabei, Cornet’s Way, und auch ein Stutfohlen aus dem Stamm der unvergessenen Fit for Fun. Wer nicht in Pinneberg-Waldenau vor Ort sein kann, kann via Internet bieten. Die Gastgeber trennen sich für den guten Zweck, vom Erlös profitiert die Deutsche Welthungerhilfe, vom Stutfohlen Coco Chanel v. Carrera VDL. Großmutter des Stutfohlens ist Marcus Ehnings Gitania.

Hier die Kollektion in der Übersicht.