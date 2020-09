FEI Youth Final Opglabbeek: Magnus Schmidt und Sönke Fallenberg gewinnen die Großen Preise der Pony- und Jungen Reiter

Wer im europäischen Nachwuchsspringsport Rang und Namen hat, ist dieses Wochenende in Opglabbeek, Belgien, am Start. Der Sentower Park ist Schauplatz eines Nationenpreisturniers für Children, Ponyreiter, Junioren und Junge Reiter. Die Großen Preise sind bereits entschieden – und die Deutschen sind in Topform!