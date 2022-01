FN zu mutmaßlichem Beerbaum Barren: gestachelte Stangen „inakzeptabel“

Eine Sendung von RTL zeigen Filmaufnahmen von angeblichem Barren. Im Stall von Ludger Beerbaum würden demnach mit Vierkanthölzern Pferde gebarrt werden. Dazu hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) eine Stellungnahme veröffentlicht Man nehme die Vorwürfe ernst, Vierkanthölzer und genoppte Stangen seien inakzeptabel. Man wolle den Sachverhalt auf drei Ebenen aufarbeiten.

Nach der Ausstrahlung eines gut 30-minütigen Films von RTL extra, in dem gezeigt wird, wie mutmaßlich Springpferde auf dem Hof von Ludger Beerbaum in Riesenbeck gebarrt werden, hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) noch in der Nacht ein langes Statement veröffentlicht.

Die Beerbaum-Barraffäre

RTL soll komplettes Material vom Barren vorlegen

Man nehme die im dem Beitrag erhobenen Vorwürfe sehr ernst, heißt es in der Pressemitteilung auf der Webseite des Dachverbandes. „Um eine seriöse Beurteilung des Sachverhaltes vornehmen zu können, bedarf es des gesamten Video- und Beweismaterials. Wir fordern RTL deshalb erneut auf, uns dieses vollständig zur Verfügung zu stellen“, sagt Soenke Lauterbach, Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). „Erneut“, weil der Kölner Privatsender bereits im vergangenen Jahr mit Videomaterial an die FN herangetreten war, mit dem Vorwurf, ein deutscher Kaderreiter sei hier beim Barren zu sehen. Beim Barren, das vor allem durch die „Barraffäre von Paul Schockemöhle“ in den 1980er Jahren zu trauriger Berühmtheit gelangt ist, wird einem Pferd beim Springen von einer Person, die am Sprung steht mit Stangen gegen die Beine geschlagen, damit das Pferd vorsichtiger springt.

FN will dreigleisig vorgehen wegen mutmaßlichem Barren

Das Material, das im Kern des Beitrags, zu dem sich eine als Marketingpraktikantin getarnte RTL-Reporterin Zugang zu den Beerbaum Stables verschafft hat, soll in den vergangenen zwei Jahren entstanden sein. Die Redakteurin des Magazins RTL extra hatte nach einem Tipp einer Frau, die mit verfremdeter Sprache zu Wort kommt, die Recherche begonnen. Im Kern des Films stehen drei Vorwürfe:

1. Ludger Beerbaum soll aktiv beim Barren involviert gewesen sein.

2. Es sei mit Kanthölzern aus Hartholz gebarrt worden.

3. Es gäbe in Riesenbeck auf dem Gelände der Beerbaum Stables Stangen, die rundherum mit harten Plastiknoppen versehen sind.

Die FN will nun prüfen, „ob Ordnungsverfahren eingeleitet werden können“. Sprich: Wenn es sich um Ludger Beerbaum handelt und wenn die Filmaufnahmen „Barren“ und kein „Touchieren“ zeigen – der Unterschied wurde nach der Barraffäre in den 1980-er Jahren definiert – kann die Sportgerichtsbarkeit den Fall untersuchen und Beerbaum beispielsweise die Jahresturnierlizenz entziehen.

Darüberhinaus soll die Staatsanwaltschaft informiert werden. Im Mai 2021 hatte die FN Anzeige gegen Unbekannt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz erstattet, nachdem RTL Bildmaterial in Warendorf vorgelegt hatte. Die FN sah sich aber außer Stande, die wenigen Sekunden verpixelten (also verfremdeten) Bildmaterials einordnen zu können, so Soenke Lauterbach auf einer Pressekonferenz. Daraufhin hatte man RTL gebeten, das gesamte Material zur Sichtung herauszugeben. Dies hatte RTL abgelehnt, schon aus rechtlichen Gründen wäre eine Weitergabe von Recherchematerial, Stichwort Verletzung von Persönlichkeitsrechten, schwierig gewesen. (Die gesamte Chronik der Diskussion zwischen FN und RTL findet sich ausführlich in der Pressemitteilung auf der FN-Webseite).

Als dritte Handlung stellt die FN in Aussicht, dass die im Januar 2021 eingerichtete FN-Kommission rund um Ausbildungsmethoden im Pferdesport sich „insbesondere mit dem Thema Touchieren“ weiterhin beschäftigen wird. Dass die Expertenkommission noch nicht geliefert hat, liege an „der Komplexität des Themas Touchieren“. Deswegen dauere die Arbeit der Kommission noch an.

Auch weiterhin behaart die FN darauf, von RTL alles Drehmaterial ausgehändigt zu bekommen und „für eine fachliche Prüfung zur Verfügung zu stellen sowie die beteiligten Personen zu benennen“. Bislang ist dieser Bitte seitens RTL nicht nachgekommen worden.

Hinweis in eigener Sache: Die Jahr Media GmbH & Co KG, in der der St.GEORG erscheint, ist ein von dem Verlag Gruner & Jahr, der mittlerweile zum Bertelsmann-Konzern gehört und damit zum selben Unternehmen wie RTL, komplett unabhängiges, unternehmergeführtes Verlagshaus.