Freitagshauptspringen von Wellington an Lorenzo de Luca

Der Sieg im wichtigsten Springen des Tages auf Fünf-Sterne-Niveau ging in Florida (USA) an den Italiener Lorenzo de Luca. Aus deutscher Sicht lief es nicht ganz so erquicklich.

61 Starter verzeichnete das mit 37.000 Dollar dotierte Fehler-Zeit-Springen über einen 1,45 Meter-Parcours am Freitag. Ein noch relativ frisches Paar zeigte der Konkurrenz hier die Eisen.

Das waren der Lebensgefährte von Jessica Springsteen (USA), Lorenzo de Luca aus Italien und die neunjährige Stute Dirko de Blondel. Die Selle Français-Stute v. Very Berlin de Castel wurde Ende November 2021 erstmals international von dem Italiener vorgestellt. Zuletzt hatte die Französin Violette Bertrand im Sattel der Very Berlin de Castel-Tochter gesessen und war mit ihr auf Ein- und Zwei-Sterne-Niveau unterwegs gewesen. Anfang dieses Jahres gab es für Lorenzo de Luca und die nun neunjährige Stute dann direkt mal den Sieg in einem 1,40 Meter-Springen, ebenfalls in Wellington. Heute ließ das Paar ebenfalls wieder alle anderen hinter sich. Die fehlerfreie Runde mit der Zeit von 63,86 Sekunden reichte für den ersten internationalen Fünf-Sterne-Sieg von Dirko de Blondel.

Das Nachsehen hatte die für Israel startende Ashlee Bond. Im Sattel von Contefina ritt sie zu 64,26 Sekunden, ohne dass sich die Stute unterwegs etwas zu Schulden kommen ließ: Platz zwei. Dahinter folgte Carlos Hank Guerreiro (MEX) mit Chacco-San und einer weiteren Null-Fehler-Runde in 65,73 Sekunden. 17 weitere Paare schafften es, in dem Springen fehlerfrei zu bleiben.

Nicht so die zwei deutschen Reiter mit ihren Pferden. Philipp Weishaupt ließ es mit Zineday ruhig angehen und kassierte zwei Strafpunkte für Zeitüberschreitung. Daniel Deußer hatte gleich zwei Eisen im Feuer. Mit Kiana van het Herdeshof wurden es vier, mit Killer Queen neun Strafpunkte.

Die Ergebnisse aus Wellington finden Sie hier.