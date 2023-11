Frei(u)tag für Richard Vogel mit zwei Siegen in Monterrey

Schon seit einigen Wochen ist Richard Vogel, derzeit auf Rang 13 bester Deutscher der Weltrangliste der Springreiter, mit seinen Pferden hoch erfolgreich in Mexiko unterwegs. Gestern kamen in Monterrey noch zwei Triumphe hinzu.

Um 142.500 Kanadische Dollar, umgerechnet knapp 100.000 Euro, ging es im wichtigsten Springen am Freitag beim CSI5* Monterrey. Ein 1,55 Meter-Springen mit Stechen war die Aufgabe, und Richard Vogel und Cepano Baloubet waren einmal mehr diejenigen, die sie am besten lösen konnten. In strömendem Regen ritt Vogel den erst neunjährigen Chaman-Sohn im Stil à la Marcus Ehning geschmeidig bei feinster Anlehnung immer im Rhythmus über den Stechparcours und machte es ihm leicht (hier gibt es ein Video des Stechens). Nach 35,61 Sekunden stoppte die Uhr, alle Stangen lagen noch in ihren Auflagen, klarer Sieg.

Rang zwei sicherte sich Ahlee Bond (ISR) auf Donatello in 36,34 Sekunden vor Shane Sweetnam auf RR Combella (38,13).

Sieg mit Ex-Landbeschäler

Das war nicht der einzige Erfolg gestern für Richard Vogel. Erst seit wenigen Wochen hat er den zwölfjährigen Hannoveraner Hengst Stoertebeker v. Stolzenberg (Z.: Klaus Storbeck) unter dem Sattel, der einst seine Karriere unter Sven Fehnl für das Landgestüt Celle begann, ehe er 2018 in die Niederlande wechselte. Zuletzt sprang er unter mexikanischer Flagge und Mitte Oktober saß Richard Vogel das erste Mal bei einem Turnier in seinem Sattel. Gestern gab es den ersten Sieg im Barrierenspringen, als die beiden fehlerfrei über 1,80 Meter sprangen. Sie teilten sich den Sieg mit dem Iren Jordan Coyle auf King Kannan.

Alle Ergebnisse aus Monterrey, wo dieses Wochenende der bekannte Stall La Silla Gastgeber ist, finden Sie hier.

Auch interessant