Future Champions 2023: Diese Reiter dürfen im Parcours starten

Nun hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) auch bekannt gegeben, welche Nachwuchscracks im Parcours der Future Champions in Hagen (13. bis 18. Juni) für Deutschland an den Start gehen dürfen.

Bei den Future Champions auf dem Hof Kasselmann in Hagen ist alljährlich richtig was los! Es ist das einzige Nachwuchsnationenpreisturnier in Deutschland. Dressur- und Springreiter aller Altersklassen gehen dort an den Start. Für die deutschen Teilnehmer ist das Turnier außerdem eine Sichtung für die Europameisterschaften der jeweiligen Altersklassen. Folgende Springreiterinnen und -reiter sind dem Traum EM nun einen Schritt näher gekommen.

Children (U14)

Colin Sorg (Fronhofen/BAW)

Maximiliane Fimpel (Kißlegg/BAW)

Collin Wenz (Sersheim/BAW)

Jolie Marie Kühner (Hadorf/BAY)

Luise Konle (Küps/BAY)

Marie Neukirch (Bayreuth/BAY)

Philipppa Walischewski (Inning/BAY)

Brianne Beerbaum (Thedinghausen/HAN)

Joy Anna Meinicke (Egestorf/HAN)

Linea Makowei (Gadebusch/MEV)

Charlotte Luise Boeken (Viersen/RHL)

Emma Kraemer (Rommerskirchen/RHL)

Jessica Wittkopp (Jahnsdorf/RHL)

Tyler Broich (Nettetal/RHL)

Johanna Hell (Kempen/RHL)

Fynn Hobitz (Emsbüren/WES)

Maximilian Pierzina (Schüttorf/WES)

Ponys (U16):

Allegra Elisabeth Hüttig (Hohenstein/BAW)

Leonie Assmann (Sigmarszell/BAY)

Ava Ferch (Stegen/BAY)

Jolie Marie Kühner (Hadorf/BAY)

Franca Clementine Kröly (Isernhagen/HAN)

Jonna Esser (Bühlenhausen/RHL)

Naomi Himmelreich (Niederbrechen/RPF)

Antonia Häsler (Chemnitz/SAC)

Carlotta Merschformann (Rosendahl/WEF)

Hanna Bräuer (Wilnsdorf/WEF)

Malte Merschformann (Laer/WEF)

Leonie Pander (Bad Zwischenahn/WES)

Junioren (U18):

Lina Heinzler (Horgenzell/BAW)

Emma Bachl (Postmuenster/BAY)

Ava Ferch (Stegen/BAY)

Paula Fischer (Nuthetal/BBG)

Joleen Müller (Wangerland/BRE

Eva Kunkel (Langenselbold/HES)

Hendrik Greve (Rodenwalde/MEV)

Paula Pahl (Jülich/RHL)

Tony Stormanns (Eschweiler/RHL)

Naomi Himmelreich (Niederbrechen/RPF)

Fabio Thielen (Losheim/SAL)

Janne Woldt (Börde-Hakel/SAN)

Vieca Sofie Bade (Braderup/SHO)

Tjade Carstensen (Sollwitt/SHO)

Mathies Rüder (Fehmarn/SHO)

Mika Matthias Sternberg (Tornesch/SHO)

Thore Stieper (Hohenaspe/SHO)

Romy Rosalie Tietje (Osterby/SHO)

Max Merschformann (Laer/WEF)

Lisa Maria Funke (Goldenstedt/WES)

Max Paschertz (Cloppenburg/WES)

Junge Reiter (U21):

Annika Betz (Weil der Stadt/BAW)

Lea Sophia Gut (Biberach an der Riß/BAW)

Elena-Malin Reitzner (Walldorf/BAW)

Marie Flick (Hagen/BAY)

Anna Jurisch (Nuthetal/BBG)

Philine Widmayer (Hamburg/HAM)

Lasse Nölting (Neustadt/HAN)

Charlotte Grave (Tangermünde/HES)

Viktoria Schmidt (Darmstadt/HES)

Lilli Plath (Wismar/MEV)

Marie Entwistle (Windesheim/RPF)

Magnus Schmidt (Naumburg/SAN)

Johanna Beckmann (Löningen/SHO)

Hannah-Michelle Wilken (Warendorf/WEF)

Henning Athens (Hövelhof/WEF)

Antonia Locker (Hamminkeln/WEF)

Timm Korte (Kürten/WEF)

Mick Haunhorst (Hagen/WES)

Henry Munsberg (Osnabrück/WES)

Henrike Ostermann (Löningen/WES)

Felix Raude (Bad Iburg/WES)

