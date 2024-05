Future Champions 2024: Die nominierten Nachwuchsreiter für den Parcours

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat bekanntgegeben, welche vielversprechenden Nachwuchsreiter bei den Future Champions in Hagen (11. bis 16. Juni) für Deutschland an den Start gehen dürfen. Diese Talente sind im Parcours dabei.

Das Future Champions auf Hof Kasselmann in Hagen ist das einzige Nachwuchsnationenpreisturnier in Deutschland. Und darüber hinaus gilt es als Sichtung für die Europameisterschaften. Welche Paare schlussendlich in den Nationenpreisen der unterschiedlichen Altersklassen an den Start gehen, entscheidet sich vor Ort. Die Auswahl treffen die Bundestrainer Peter Teeuwen und Eberhard Seemann. Folgende Nachwuchsspringreiter dürfen sich beim Future Champions 2024 präsentieren.

Children (U14):

Grace Isabelle Kühner (Starnberg/BAY)

Mia Cara Brugger (Ellwangen/BAW)

Marie Neukirch (Bayreuth/BAY)

Lynn Renner (Gräfelfing/BAY)

Brianne Beerbaum (Thedinghausen/HAN), Siegerin Preis der Besten 2024 mit Carrero T Z

Mette Demmler (Zeven/HAN)

Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark/HAN)

Maximilian Kögler (Bad Nauheim/HAN)

Charlotte Luise Boeken (Viersen/RHL)

Johanna Hell (Kempen/RHL)

Johanna Nix (Dormagen/RHL)

Noemi Sunshine Thurn (Schermbeck/RHL)

Janne Friederike Zahn (Uedem/RHL)

Leni Hansen (Süderheistedt/SHO)

Karla Köhlbrandt (Fehmarn/SHO)

Lutz Gripshöver (Werne/WEF)

Luna Hagedorn (Gütersloh/WEF)

Hannes Huthwelker (Datteln/WEF)

Mia Meinert (Bad Salzuflen/WEF)

Fynn Hobitz (Emsbüren/WES)

Reserve 1: Jeremy Hein (Hagen/WEF)

Reserve 2: Philippa Walischewski (Inning/BAY)

Reserve 3: Mathilde Beerbaum (Hörstel/WEF)

Reserve 4: Charlotte Margaretha Rixen (Wattenbek/SHO)

Ponys (U16):

Allegra Elisabeth Hüttig (Hohenstein/BAW)

Lena-Marie Kraus (München/BAY)

Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg/BAY)

Ava Ferch (Stegen/BAY)

Brianne Beerbaum (Thedinghausen/HAN), Siegerin Preis der Besten 2024 mit Noriego vd Riloo

Paulina Doll (Wietze/HAN)

Maximilian Kögler (Bad Nauheim/HES)

Hannah Blandfort (Linnich/RHL)

Antonia Häsler (Chemnitz/SAC)

Skady Trümper (Blankenheim/SAN)

Niklas Reichert (Plötzkau/SAN)

Anais Brandt (Rottmersleben/SAN)

Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stukenbrock/WEF)

Malte Merschformann (Laer/WEF)

Carlotta Merschformann (Rosendahl/WEF)

Junioren (U18):

Nick Armbruster (Appenweier/BAW)

Emma Bachl (Postmünster/BAY)

Emile Baurand (München/BAY)

Ava Ferch (Stegen/BAY)

Jolie Marie Kühner (Hadorf/BAY)

Leo Renner (Gräfelfing/BAY)

Victoria Schumacher (Coburg/BAY)

Paula Fischer (Isernhagen/BBG)

Maja Sophie Sorge (Egestorf/HAN)

Eva Kunkel (Langenselbold/HES)

Jona Jolie Schwamborn (Wipperfürth/RHL)

Tony Stormanns (Eschweiler/RHL)

Lennard Tillmann (Grevenbroich/RHL)

Naomi Himmelreich (Niederbrechen/RPF), Siegerin Preis der Besten 2024 mit Flying Kiss

Fabio Thielen (Losheim/SAL)

Vieca Sofie Bade (Braderup/SHO)

Fynn Jesse Hess (Lübeck/SHO)

Charlotte Westphal (Nehmten/SHO)

Hanna Bräuer (Steinfurt/WEF)

Max Merschformann (Laer/WEF)

Reserve 1: Antonia Häsler (Chemnitz/SAC)

Reserve 2: Hendrik Greve (Rodenwalde/MEV)

Reserve 3: June Karlinder (Sörup/SHO)

Reserve 4: Vivienne Wodarczyk (Neunkirchen/SAL)

Junge Reiter (U21):

Alia Knack (Sauldorf/BAW)

Marie Flick (Hagen/BAY)

Jacob Feyler (Mitwitz/BAY)

Theresa Kröninger (München/BAY)

Lasse Nölting (Neustadt/HAN), Sieger Preis der Besten 2024 mit Chattanooga EP

Felizitas Judith (Lahntal/HES)

Elena Eppler (Oberursel (Taunus)/HES)

Julius Bleser (Krefeld/RHL)

Lilith Kreuzer (Stolberg/RHL)

Magnus Schmidt (Naumburg/SAN)

Johanna Beckmann (Löningen/SHO)

Tjade Carstensen (Sollwitt/SHO)

Thore Stieper (Hohenaspe/SHO)

Mathies Rüder (Fehmarn/SHO)

Sören Suppert (Breckerfeld/WEF)

Mick Haunhorst (Hagen/WES)

Eske Sophie Schierhold (Wardenburg/WES)

Henry Munsberg (Osnabrück/WES)

Felix Raude (Bad Iburg/WES)

Moritz Baum (Hude/WES)

Reserve 1: Elena-Malin Reitzner (Walldorf/BAW)

Reserve 2: Anastasia Gaitanides (Hamburg/SAC)

Reserve 3: Julien Golle (Königs Wusterhausen/BBG)

Reserve 4: Lisa Maria Funke (Goldenstedt/WES)

Reserve 5: Philipp Kautz (Schwaförden/HAN)

Reserve 6: Hannah Michelle Wilken (Warendorf/WEF)

