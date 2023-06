Gerrit Nieberg und Blues d’Aveline Zweite im Großen Preis von Sopot

Der nächste große Erfolg für Gerrit Nieberg, heute im Großen Preis beim Nationenpreisturnier im polnischen Sopot.

Erst am Sonntag geht es in Sopot, Polen, um Punkte für das FEI-Nationenpreis-Ranking. Heute stand der Große Preis auf dem Programm. 13 Paare kamen in den zweiten Umlauf. Es waren allerdings nur zwei, die zwei fehlerfreie Runden schafften. Der schnellere war der Belgier Koen Vereecke im Sattel des zwölfjährigen BWP-Hengstes Lector vd Bisschop v. Bamako de Muze. Nach 49,04 Sekunden stoppte die Uhr. Das bedeutete den Sieg.

Das zweite Paar, das zweimal ohne Abwurf ins Ziel kam, allerdings fast aufs hundertstel eine Sekunde langsamer, waren Gerrit Nieberg und sein elfjähriger Schweizer Schimmel Blues d’Aveline v. Baloussini. Sein Besitzer Josef Kunz rief eines Tages bei Niebergs im Stall an und bot ihnen sein Pferd an, weil er so angetan ist von der Art, wie die Familie die Pferde ausbildet usw. So kam Blues aufs Gut Berl und es kristallisierte sich immer mehr heraus, was für ein Juwel der Schimmel ist. So auch heute.

Der dritte Platz war eine Überraschung aus Argentinien: Mariano Ossa, 53, championatsunerfahren und meist auf kleineren Turnieren unterwegs, wählte mit Elton van het Exelhof Z genau die richtige Taktik: langsam, aber sicher. Im ersten Umlauf hatten sie zwei Zeitfehler, im zweiten legte Ossa ein bisschen zu, so dass es diesmal nur einer wurde, machte drei in Summe und damit das bessere Ergebnis, als das der Schweizer Elian Baumann auf Little Lumpi und Bryan Balsiger mit Chelsea Z, die beide einmal null und einmal mit vier Fehlerpunkten sprangen.

So erging es auch Katharina Romberg (AUT) auf Cuma, Przemyslaw Konopacki (POL) mit Home-Run und René Dittmer auf der zehnjährigen Holsteiner Stute Corsica X v. Connor, die in dieser Reihenfolge die Plätze sechs bis acht belegten.

Alle Ergebnisse vom Freitag beim Nationenpreisturnier in Sopot finden Sie hier.