Global Champions League: Paris Panthers siegreich

Die dritte Station der Global Champions League entschieden die Paris Panthers für sich. Die Hamburg Diamonds und die London Knights platzierten sich auf Rang zwei und drei.

Jack Hardin Towell (USA) und Darragh Kenny (IRL) stürmten in Shanghai zum Sieg und kassierten für das Team Shanghai Panthers 26.432 Euro. Beide zeigten sich während des bisherigen Turnierverlaufs in guter Form, aber im Finale waren die beiden dann unschlagbar. Der Amerikaner Jack Towell sattelte den Wallach Lucifer und brauchte 78,18 Sekunden. In 77,81 Sekunden kam der Ire Kenney auf New York ins Ziel. Auf Platz zwei folgen die Hamburg Diamonds, für die John Whitakter (GB) und Jos Verlooy (BEL) im Finale antraten. Sie brauchten insgesamt 161,94 Sekunden. Ben Maher (GB) und Kent Farrington (USA) zeigten sich ebenfalls in sehr guter Form und platzierten sich mit Don Vito und Creedance auf Rang drei. Sie waren mit 151,57 Sekunden das schnellste Paar im Stechen. Jedoch hatte das Team aus dem ersten Umlauf vier Fehler auf dem Konto.

Die Leistung der Deutschen

Die beste deutsche Platzierung gab es mit Rang vier für Marcus Ehning auf Funy Fred im Team der Valkenswaard United. In fehlerfreien 78,06 Sekunden kamen die beiden ins Ziel. Teamkollege Alberto Zorzi (ITA) und Fair Flight van’t Heike hatten leider einen Abwurf. Sonst wäre in 158,72 Sekunden auch Platz drei möglich gewesen. Marco Kutscher und Ludger Beerbaum wurden mit dem Team der Cannes Stars Fünfter. Marco Kutscher legte mit Clenur eine langsame aber fehlerfreie Runde hin und kassierten am Ende einen Zeitstrafpunkt. Ludger Beerbaum und Chiara hatten einen Abwurf im Finale. Christian Ahlmann, der für Mexico Amigos reitet, hatte mit Caribis Z im ersten Umlauf vier Strafpunkte und im Finale kamen nochmal acht Fehler dazu. Sein schwedischer Teamkollege Henrik von Eckermann und Mary Lou hatten ebenfalls einen Abwurf.

Aktuelle Top Ten

1. Valkenswaard United

2. London Knights

3. St. Tropez Pirates

4. Hamburg Diamonds

5. Paris Panthers

6. Chantilly Pegasus

7. Cannes Stars

8. Rome Gladiators

9. Shanghai Swans

10. Vienna Eagles

