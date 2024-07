Global Champions Tour: Belgischer Triumph

Station neun der aktuellen GCT ist entschieden: Olivier Philippaerts holte in Stockholm den Sieg nach Belgien. Janne Friederike Meyer-Zimmermann wurde Vierte.

Das war Olivier Philippaerts erster Etappensieg überhaupt: Bei der Global Champions Tour in Stockholm (SWE) setzte er auf den zwölfjährigen Diamant de Semilly-Sohn Miro. Das Paar ließ die Konkurrenz hinter sich. Damit löste er auch ein „Goldenes Ticket“ für den Longines Global Champions Tour Super Grand Prix, der im November in Riad stattfindet. „Ich habe es viele, viele Male versucht. Ein paar Mal auf dem zweiten Platz habe ich gedacht, dass ich es hoffentlich eines Tages schaffen kann. Es ist etwas, wovon ich geträumt habe. Es hier in Stockholm zu schaffen, vor all dieser Menge, vor all den Leuten von H&M, die uns ständig unterstützen“, so der Sieger.

Platz zwei ging an die Schwedin Wilma Hellström im Sattel des einäugigen schwedischen Wallachs Cicci Bjn. Jérôme Guery (BEL) und der 18-jährige Holsteiner Quel Homme de Hus v. Quidam de Revel komplettierten das Podium.

Janne Friederike Meyer-Zimmermann erreichte mit Messi ebenfalls das Stechen. Alle Stangen blieben die liegen. dDe Zeit reichte jedoch nicht ganz an Guery ran, Platz vier.

In der GCT-Gesamtwertung führt momentan Max Kühner (AUT, 171 Punkte) vor Andreas Schou (DEN, 165) und Eduardo Alvarez Aznar (ESP, 162).

Nächste Station der Tour ist Monaco vom 4. bis 6. Juli.

Alle Ergebnisse aus Stockholm finden Sie hier.