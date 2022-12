Global Champions Tour und League 2023 mit neuem Prüfungsformat

Die „Macher“ hinter der hochdotierten Springreitserie Global Champions Tour und League haben sich für die kommende Saison 2023 ein paar Neuerungen ausgedacht. Im Super Grand Prix zum Saisonabschluss sollen zum Beispiel 40 Reiter starten dürfen.

Bisher bekamen für den Großen Preis in Prag, bei dem allein der Sieger mehr als 300.000 Euro Preisgeld bekommt, lediglich die Sieger der einzelnen Global Champions Tour-Etappen eine Starterlaubnis. Beziehungsweise die Bestplatzierten für den Fall, dass der jeweilige Etappen-Sieger sich seine Starterlaubnis schon durch einen vorherigen Etappen-Sieg gesichert hat.

Andere Zeitpläne

Darüber hinaus hat man sich neue „Stundenpläne“ für die GCT/GCL-Teilnehmer überlegt. So soll der Einzelwettbewerb GCT Grand Prix künftig bei jedem Event an einem anderen Tag stattfinden als die Teamprüfungen der GCL.

Der Teamwettbewerb sah bisher bei jeder Etappe zwei Prüfungen an zwei verschiedenen Tagen vor. In 2023 werden sie auf einen Tag gelegt, sodass die Reiter-Pferd-Paare an diesem Tag zwei statt einer schweren Runde gehen müssen. „Dass beide Runden der GCL an einem Tag ausgetragen werden und alle Ergebnisse zählen, ermöglicht es Pferden und Reitern, an diesem Wochenende noch mehr als bisher ihre Strategien zu verfolgen, was auch für die Öffentlichkeit von Vorteil ist“, erklärte Sportdirektor Marco Danese. Last but not least soll auch das Preisgeld noch erhöht werden.

Der Kalender für 2023 sieht wie folgt aus:

Doha: 2. bis 4. März

Miami Beach: 12. bis 15. April

Mexico City: 20. bis 23. April

Madrid: 12. bis 14. Mai

Ramatuelle/Saint Tropez: 1. bis 3. Juni

Cannes: 8. bis 10. Juni

Stockholm: 16. bis 18. Juni

Paris: 23. bis 24. Juni

Monaco: 29. Juni bis 1. Juli

Riesenbeck: 21. bis 23. Juli

London: 10. bis 13. August

Valkenswaard: 18. bis 20. August

Rom: 15. bis 17. September

New York: 22. bis 24. September

Riad: 26. bis 28. Oktober (Finals)

Prag: 16. bis 19. November (Playoffs)