Göteborg: Lars Kersten gewinnt letzte Etappe vor Weltcup-Finale

In Göteborg fand an diesem Wochenende die letzte Weltcup-Etappe der Springreiter vor dem Finale in Riad statt. Sieger dieser Etappe ist der Niederländer Lars Kersten vor Henrik von Eckermann und King Edward.

Spannend war die letzte Weltcup-Etappe der Springreiter in Göteborg, wo sich nochmal 35 Paare auf Punktejagd begaben. Das Parcoursteam um Peter Lundström baute einen kniffligen Parcours, der viel Aufmerksamkeit und präzises Reiten forderte. Sieben Paaren gelang genau das und diese sieben qualifizierten sich für das Stechen.

Als erstes Paar ging Amanda Landeblad (SWE) mit der 14-jährigen KWPN-Stute For Killy v. Otangelo an den Start. Das Paar startete gut im Stechen, dann folgte jedoch ein Fehler am Aussprung der zweifachen Kombination. Und auch an dem weißen Oxer danach klapperte die vordere Stange – hier blieb das Glück aber auf der Seite der 32-jährigen Schwedin (4/40,99).

Zweites Paar im Stechen: Olivier Robert (FRA) und der KWPN-Hengst Iglesias D.V. v. Quasimodo van de Molendreef. Auch dieses Paar startete gut. Zum Ende des Stechparcours wollte Olivier Robert doch etwas zu viel und ritt den drittletzten Sprung, einen breiten, weißen Oxer sehr schräg an. Dadurch kam er zu sehr auf die Innenbahn der gebogenen Distanz und damit zu dicht an den gelben Steilsprung, an dem die Stange fiel (4/37,22).

Lars Kersten liefert ersten Nullfehlerritt im Stechen

Nicht die letzten, sondern die dritten sollten die ersten sein im Weltcup-Springen von Göteborg. Lars Kersten (NED) und die zwölfjährige Zirocco Blue-Tochter Hallilea machten alles richtig im Stechen. Der 24-Jährige legte die Wege zwischen den Sprüngen klug an, sodass er sparsam mit der Zeit umging und seiner Schimmelstute genügend Platz am Sprung bot. Das zahlte sich aus: Führung für Lars Kersten und Hallilea mit null Fehlern in 35,44 Sekunden. Ein Ergebnis, das auch die großen Namen, die noch folgten, nicht mehr zu toppen wussten.

Einen risikoreichen Versuch unternahm Mannschafts-Olympiasieger Peder Fredricson (SWE) vor dem heimischen Publikum. Er sattelte seinen Routinier, den 18-jährigen Schimmelwallach Catch me Not S v. Cardento. Fredricson wählte zu Sprung Nummer drei den ganz kurzen Weg, der seinen Wallach allerdings kurz aus dem Rhythmus brachte. Ein Risiko, das sich nicht bezahlt gemacht hat. Null Fehler in 35,99 Sekunden – vorübergehend Platz zwei, doch da hatte noch ein anderer etwas mitzureden.

Henrik von Eckermann schiebt sich vor Landsmann Peder Fredricson

Nach Kim Emmen (NED) mit Imagine v. Cassini Gold (4/42,93) kam die Nummer eins der Weltrangliste in den Ring. Henrik von Eckermann sattelte wiederum seine Nummer eins, den 14-jährigen belgischen Wallach King Edward. In gewohnter Manier, mit gut angelegten Distanzen und viel Mut galoppierte das Paar durch den Stechparcours – und kam dennoch nicht ganz an das Ergebnis von Lars Kersten und Hallilea heran. Platz zwei für Henrik von Eckermann und King Edward (0/35,72).

Als letztes Paar im Stechen kamen Johan-Sebastian Gulliksen und Equine America Harwich v. Arezzo in den Parcours. Doch bereits am ersten Sprung fiel die alles entscheidende Stange. Eine weitere am drittletzten Hindernis, sodass es schlussendlich Platz sieben für den Norweger wurde (8/39,14).

Alle Ergebnisse von der letzten Weltcup-Etappe in Göteborg finden Sie hier.

Weltcup-Ranking nach der letzten Etappe in Göteborg

Göteborg war die letzte Weltcup-Etappe der Springreiter vor dem Finale, das vom 16. bis zum 20. April in Riad stattfindet. Und Henrik von Eckermann, Sieger des Weltcup-Finals 2023 in Omaha, wird auch in diesem Jahr als Favorit auf den Titel an den Start gehen. Nach dieser letzten Etappe in Göteborg führt er das Ranking mit 86 Punkten weiterhin an.

Jeweils 73 Punkte haben sein Landsmann Peder Fredricson und das britische Nachwuchstalent Harry Charles, der sich längst bei den Senioren etabliert hat, auf dem Konto.

Außerdem werden die beiden dreimaligen Weltcup-Sieger Steve Guerdat aus der Schweiz (2015, 2016, 2019) und Marcus Ehning aus Deutschland (2003, 2006, 2010) die Chance bekommen, der erste viermalige Weltcup-Sieger aller Zeiten zu werden.

Lars Kersten hat mit dem Sieg in Göteborg seine ersten Weltcup-Punkte in dieser Saison sammeln können und steht im Ranking auf Platz 31.

Das gesamte aktuelle Weltcup-Ranking finden Sie hier.

