Göteborg: Sieg im Donnerstagshauptspringen für Henrik von Eckermann, Schulze Topphoff Zwölfter

Der Auftakt zur Göteborg Horse Show, einem Weltcup-Turnier in den Disziplinen Dressur und Springen, wurde zum Erfolg für Weltmeister Henrik von Eckermann.

Im Einlaufspringen der Großen Tour über 1,45 Metervor hatte sich der amtierende Weltmeister und Weltranglistenerste Henrik von Eckermann (SWE) vor heimischem Publikum zunächst noch mit Platz zwei zufrieden geben müssen. Mit der zehnjährigen Selle Français-Stute Dzara Darchival stoppte für die Uhr nach einem fehlerfreien Parocurs für Von Eckermann nach 53,53 Sekunden. Damit fügte Dzara Darchival ihrer Bilanz eine weitere internationale Platzierung über 1,45 Meter hinzu. Sie geht seit rund einem Jahr unter dem Schweden, zu dem bisher größten Erfolg ihrer Karriere sprang die Quaprice Bois Margot-Tochter bei der Weltcup-Etappe in London (GBR) im Dezember. Dort wurde sie nach dem schnellsten Vier-Fehler-Stechen Fünfte.

Schneller als dieses Paar war im Einlaufspringen in Göteborg nur Pius Schwizer (SUI) mit dem 13-jährigen ebenfalls französischen Wallach Ambrosio d’Alcy. Dritter wurwde Thibeau Spits aus Belgien mit Juragold Bormes v. Contact van de Heffinck (0/54,55 Sekunden).

Philipp Schulze Topphoff war bester Deutscher in dem Springen, mit einer fehlerfreien Runde in einer Zeit von über 63 Sekunden mit Clemens de la Lande jedoch einen raus aus der Platzierung.

Weiterer Sieg für Von Eckermann und Iliana

Am Abend stand in Göteborg dann noch ein Springen über 1,50 Meter auf dem Plan. Hier war es abermals die „Geheimwaffe“ von Henrik von Eckermann, Iliana, die sich in dem Springen gegen die Uhr gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte. Fünf Siege verbuchte die KWPN-Stute v. Cardento im letzten Jahr unter dem Schweden, meist in Springen gegen die Uhr auf Fünf-Sterne-Niveau. Die nun zehnjährige Stute, die die FEI-Datenbank seit November 2022 für die Schweiz registriert und die Dufour Stables AG als Besitzer verantwortlich zeichnet, qualifizierte sich in Göteborg nun neben zwölf weiteren Pferden für das Stechen. Dort kam keiner an ihre Zeit von 36,01 Sekunden heran, die Iliana unter Von Eckermann für ihre fehlerfreie Runde benötigte.

Wobei es dieses Mal denkbar knapp zuging. Nur zwei Hundertstel langsamer unterwegs war Julien Anquetin (FRA) mit dem 17-jährigen Nabab de Reve-Sohn Gravity of Greenhill. Damit sicherten sie sich Platz zwei. Dritter wurde wie schon im Einlaufspringen ein Belgier, dieses Mal Wilm Vermeir mit dem Emerald-Sohn Enola Gay of Two Notes Z (0/37,47 Sekunden). Vierter wurde übrigens der Holsteiner Verbandshengst, der am vergangenen Sonntag in Neumünster triumphierte: Zuccero unter Rolf-Göran Bengtsson (SWE). Die Uhr für dieses Paar stoppte im Stechen nach 37,68 Sekunden.

Bester Deutscher war in diesem Springen erneut Philipp Schulze Topphoff, dieses Mal mit Carla. Der 24-Jährige ritt im Stechen auf Angriff und kam nach 36,42 Sekunden ins Ziel. Allerdings fielen unterwegs zwei Stangen. Damit platzierte sich der Springreiter mit der zehnjährigen Comme Il Faut-Tochter noch an zwölfter Stelle.

Heute machen die Dressurreiter den Auftakt zum Weltcup mit dem Grand Prix ab 14.09 Uhr. Im Parcours stehen erneut Zeitspringen an.

Alle Ergebnisse aus Göteborg finden Sie hier.