Gorla Minore: Plätze eins, zwei, zwei und vier für deutsche Nachwuchsspringreiter

Nationenpreiswochenende in Gorla Minore. Die Junioren und Jungen Reiter waren gestern an der Reihe, Ponyreiter und Children heute. Fazit für die Deutschen: gemischte Bilanz.

Die italienischen Gastgeber waren das Maß der Dinge am Freitag. Bei den Junioren siegten die Italiener mit zwölf Fehlern in Summe Tobia Lorusso und Conte Ferrari lieferten in beiden Umläufen mit jeweils acht Fehlern das Streichergebnis. Giulia Gatti Bardelli und Clarisse kamen mit vier und null Fehlern aus dem Parcours. Die Helden der Stunde waren Greta Lepratti und Mercy van’t Ruytershof, die in beiden Umläufen fehlerfrei geblieben waren. Jeweils vier Fehler wurden es für Martina Ferrari auf Aberdeen.

Das deutsche U18-Team belegte Rang zwei mit 16 Fehlern in Summe. Bestes Paar, weil doppelnull, waren Mick Haunhorst und Ireland. Jeweils vier Fehler in beiden Runden hatten sowohl Henry Munsberg auf Nola van St. Maarten und Fabio Thielen mit Stakaya. Elena-Malin Reitzner und Guiness hatten in beiden Runden acht Fehler und waren das Streichergebnis. Rang drei ging mit 20 Fehlern in die Schweiz.

Junge Reiter mit Vier-Fehler-Tag

Bei den Jungen Reitern waren die Italiener mit gerade mal vier Fehlern in Summe unschlagbar. Giacomo Casadei und Let’s Go FZ hatten mit einer Nullrunde vorgelegt und hatten einen Abwurf im zweiten Umlauf. Das waren die vier Fehler. Elena Datti und Nebbia delle Schiave ließen sich überhaupt nichts zuschulden kommen. Martina Simoni und Dalvaro lieferten in Runde eins das Streichergebnis, aber waren null in der zweiten. Lorenzo Correddu konnte seinem Ultos nach einem Null-Fehler-Ritt den zweiten Umlauf ersparen, weil der Sieg seiner Mannschaft bereits feststand.

Das polnische Team belegte mit 16 Strafpunkten Rang zwei vor den Schweizern mit 20 Fehlern. Für Deutschland wurden es 24 Fehler und damit der vierte Platz. Vier und zwölf Fehler waren es bei Julian Holzmann auf Iberia. Seine drei Teamkollegen hatten alle zweimal vier Strafpunkte: Henning Athens und Tenterhofs Cantuccini, ebenso wie Sophia Burgtorf auf Constantin und Vicky Venschott mit Quite Water.

Überlegene Ponymannschaft

So, wie die Italiener den U21-Nationenpreis dominierten, so deutlich war der Sieg der deutschen Ponyreiter. Sie gewannen mit vier Fehlern vor den Schweizern mit 21 Strafpunkten und den Italienern mit 30 Fehlern. Dabei sah es zunächst gar nicht gut aus. Antonia Häsler und Clarissa machten den Anfang und hatten einen Abwurf. 17 Strafpunkte wurden es für Helena Becker und Christoph Columbus. Aber dann setzten die Bundesnachwuchschampions Jolie Marie Kühner auf Del Piero und Eva Kunkel mit Magic’s Boy ST zur Aufholjagd an. Beide blieben gänzlich ohne Fehl und Tadel. Antonia Häsler und Clarissa blieben in Runde zwei ebenfalls null. Nur für Helena Becker wollte es so gar nicht laufen. Im zweiten Umlauf schieden sie und ihr Christoph Columbus aus.

Children Zweite

In der Altersklasse der U14-Jährigen auf Großpferden hatten wieder die Gastgeber die Nase vorn. Giorgia Baldi und Valery Vanitosa legten mit einer Nullrunde vor, schieden im zweiten Umlauf allerdings aus. Daphne Giunti und Touche d’Arrogance hatten vier und null Fehler. Maria Francesca Di Properz und Vasco de Talma bildeten im ersten Umlauf mit 16 Fehlern das Streichergebnis und kamen dann mit vier Fehlern ins Ziel. Vier und null Strafpunkte lautete die Bilanz für Giovanni Vincoli im Sattel von Qitana VDV. Das ergab unter dem Strich zwölf Fehler für die Italiener.

Einen Zeitfehler mehr hatte das deutsche Quartett. Beste Reiterin war wie auch schon bei den Ponys Jolie Marie Kühner, die Tochter von Max Kühner, die hier den DSP-Wallach Lionel Messi ritt. Sie hatte den einen Zeitfehler in Runde eins, ließ sich aber ansonsten nichts zuschulden kommen. Ava Ferch und Quintessa Lox kamen mit vier und null Fehlern aus dem Parcours. Antonia Häsler und Callia S hatten in beiden Runden je einen Abwurf. Das Streichergebnis bildeten in beiden Umläufen mit vier und acht Fehlern Cecilia Huttrop-Hage und Sis is Susi HH. Rang drei holte das Team Polen mit 16 Fehlern.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.