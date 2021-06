Gorla Minore: Zwei Große Preise nach Deutschland zum Abschluss des Nachwuchs-Springturniers

Sowohl der Große Preis der Children als auch der der Junioren beim Nationenpreis-Meeting der Nachwuchsspringreiter in Gorla Minore (ITA) gingen nach Deutschland.

Bei den Junioren waren es Lara-Marie Juraske und Carracio, die mit fehlerfreien 45,17 Sekunden die beste Leistung im fünfköpfigen Stechen um den Großen Preis zeigten und den Sieg holten. Platz zwei ging dank Martina Ferrari und Aberdeen an die Gastgeber (0/46,72). Den deutschen Erfolg in diesem Springen perfekt machten Sophia Burgdorf und Constantin, die die dritte von drei fehlerfreien Runden im Stechen lieferten und somit auch Dritte wurden.

Die zweite Gelegenheit, die deutsche Nationalhymne zu spielen ergab sich in der Siegerehrung nach dem Großen Preis der Children, wo es ebenfalls zwei deutsche Podiumsplätze gab. Ganz vorne stand Amy Helfrich auf Leon, die in 43,58 Sekunden am schnellsten unterwegs gewesen waren im Stechen – fehlerfrei, versteht sich. Noch vier weitere Paare blieben ohne Abwurf im Stechen. Die zweitschnellste Zeit kam wieder aus Italien: Maria Ilaria Grilli und Saetta del Terriccio erreichten das Ziel nach 44,23 Sekunden. Knapp geschlagen geben mussten sich Emma Bachl und Classic White, die damit Rang drei auch nach Deutschland holten.

Die Children und die Ponyreiter hatten zuvor schon ihre jeweiligen Nationenpreise für sich entscheiden können. Alle Ergebnisse finden Sie hier.